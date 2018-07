Trump školil Mayovou kvůli brexitu: Neposlechla, dojedná špatnou dohodu. Proč se mu stýská po Johnsonovi?

Britská premiérka Theresa Mayová se rozhodla pro špatnou podobu dohody o odchodu své země z Evropské unie, čímž ohrožuje budoucí obchodní smlouvu Británie s USA. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v rozhovoru, který poskytl bulvárnímu britskému listu The Sun. Šéf Bílého domu poznamenal, že lituje odchodu ministra zahraničí Borise Johnsona z vlády, jejímž by tento zastánce takzvaného tvrdého brexitu byl podle Trumpa skvělým předsedou. Trumpovy nediplomatické výroky vyvolaly v Británii údiv a důrazně je kritizují média i někteří politici.

Mayová podle aktuálního plánu hodlá zachovat více obchodních vazeb na EU, než si přáli zastánci rázné odluky od Bruselu. Kvůli tomu počátkem týdne rezignoval Johnson a ministr pro brexit David Davis.

"Pokud udělají dohodu v tomto stylu, budeme jednat s Evropskou unií, místo abychom jednali s Británií, takže to zřejmě zhatí dohodu (o volném obchodu s Británií)," řekl Trump v rozhovoru, který byl zveřejněn ve čtvrtek večer během prvního dne jeho návštěvy Británie. Právě separátní dohoda s USA, o níž Trump mluví dlouhodobě, je jedním z významných bodů zdůrazňovaných stoupenci tvrdého brexitu jako výhoda nezávislosti na EU.

Americký prezident se s Mayovou sešel již při čtvrteční slavnostní večeři a znovu s ní bude jednat dnes. Premiérka v projevu na úvod setkání zvolila diplomatický tón a USA označila nejen za "nejbližšího spojence, ale i nejdražšího přítele". Trump přitom nešetřil kritikou její představy o brexitu již během summitu NATO bezprostředně předcházejícího jeho návštěvě v Británii.

"Říkal jsem Therese Mayové, jak to (brexit) provést, ale ona nesouhlasila, neposlechla mě. Chtěla jít jinou cestou," řekl Trump s dovětkem, že jednání o brexitu trvají již moc dlouho, a proto z nich jistě nevzejde dobrá dohoda.

Trump prý lituje odchodu Johnsona a doufá, že se do vlády jednoho dne vrátí. "Chovám k němu velký respekt. Zjevně mě má rád a říká o mně velice hezké věci," prohlásil americký prezident, podle něhož by Johnson byl skvělý premiér. Na otázku, zda by měl exministr zahraničí nahradit v úřadě Mayovou, Trump odvětil: "No, nesnažím se je štvát jednoho proti druhému."

Novinář Tom Newton-Dunn z The Sun, který rozhovor s Trumpem vedl, v rozhlasové stanici BBC řekl, že prezident působil nervózně. Také si je moc dobře vědom kontroverzí, jaké jeho návštěva Británie vyvolala. "Je skutečně dotčen kritikou, které se mu dostává," řekl. "Ví o balonu v podobě mimina. Myslím, že ho to ranilo," dodal k balonu, který má podobu karikatury Trumpa jako mimina v plenkách a který se nad Londýnem bude vznášet po dobu jeho pobytu.

V rozhovoru, který se uskutečnil na americkém velvyslanectví v Bruselu na okraj summitu NATO, Trump přiznal, že se v Londýně necítí vítán. Dodal ale, že skuteční Britové prezidenta Spojených států milují, neboť dostal tisíce ohlasů s takovýmto postojem.

Upozornil také na to, že podle aktuálního průzkumu je nejpopulárnější osobností v historii americké Republikánské strany a že s 92 procenty obliby porazil i Abrahama Lincolna. Je přesvědčen, že obdobný průzkum v Británii, který by byl proveden čestně, by potvrdil důvěru, kterou v něj Britové mají.

Trump během rozhovoru londýnskému starostovi Sadiqu Khanovi vytkl nedostatečná opatření v tažení proti terorismu a přebujelou kriminalitu. Za to, že Khan podle Trumpa umožnil migrantům přijít do města, je za teroristické útoky odpovědný. "Máte starostu, který odvedl v Londýně strašnou práci. Strašlivou práci," prohlásil.

Ostře se také ohradil k přístupu Evropy k masovému přistěhovalectví. "Změnilo uspořádání Evropy a pokud rychle nezareagujete, už to nikdy nebude takové, jako to bývalo. Myslím, že ztrácíte svou kulturu. Podívejte se kolem sebe," řekl.

Zatímco k jednáním britské vlády o vystoupení z EU a k londýnskému starostovi se Trump vyjadřoval kriticky, vůči královně Alžbětě II. nešetřil chválou. "Je to báječná žena. Moc se na setkání s ní těším. Myslím, že svou zemi reprezentuje velmi dobře," řekl s tím, že z audience u panovnice nervózní není, ctí však její dokonalou službě veřejnosti.