Trump startuje cestu za obhajobou. Vymstít se mu může to, co ho minule vyneslo nahoru | info.cz

Americký prezident Donald Trump oficiálně vykračuje za svým znovuzvolením. Ve dvě hodiny ráno středoevropského času v Orlandu oficiálně začíná jeho kampaň. Je to ryzí formalita. Ve skutečnost Trump vede kampaň v reálném i virtuálním světě takřka nepřetržitě. Do karet mu zatím hraje rostoucí ekonomika i silně polarizovaná společnost. Obojí se ale nakonec může otočit proti němu.

Když před třemi lety sjížděl Donald Trump z eskalátorů své Trump Tower, mnozí jeho kandidaturu považovali za bláznivou atrakci, která jen zpestří ten skutečný souboj o Bílý dům. Trump ale zvítězil a během necelých dvou a půl roku ve funkci razantně promluvil do globálního i vnitrostátního dění. Ať už šlo o vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby nebo o řešení migrace, všude bylo středobodem jméno excentrického byznysmena.

Pro samotného Trumpa to bylo období nesmírně turbulentní a zásadní roli v něm hrály i neustávající změny jeho týmu. Prezidentskou politiku bezesporu formovali právě lidé kolem Trumpa a z jejich odchodů a příchodů lze vyčíst zásadní obraty v jeho politice.

Když Trump vybral jako personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, znamenalo to konec výrazného Steva Bannona – stoupence krajní pravice, jenž se chlubí tím, že Trumpa do prezidentské funkce dostal a měl na něj v začátcích výrazný vliv. Kelly dokázal zkrotit chaos, který v prezidentském sídle panoval. Přesto skončil poté, co se s Trumpem názorově rozešel.

Tou dobou už měli silnější slovo jiní. Jestřábi jako poradce pro národní bezpečnost John Bolton nebo ministr zahraničí Mike Pompeo symbolizují nástup radikálnější rétoriky a větší bojovnosti. K tomu přispěl i výsledek loňských kongresových voleb, které Trumpa poslaly do souboje s rozděleným zákonodárným sborem.

Dlouhá a ostrá kampaň

Trump od té doby začal vést ostrou kampaň. Přitvrdil směrem k oponentům, začal více zveličovat své úspěchy a upozaďovat neúspěchy a problémy. Podobný trend se dá očekávat i poté, co prezident na Floridě oficiálně zahájí svoji snahu za znovuzvolení.

Mimochodem, Trump si fázi kampaně, kdy může na shromážděních přesvědčovat lidi, viditelně užívá. Na setkání s voliči jezdí po celou dobu ve funkci, teď ale může přidat. Pro srovnání, jeho předchůdci ve funkci si s prvními mítinky dávali načas. George Bush mladší i Barack Obama také oznámili kandidaturu více než rok před volbami, první výjezdy za voliči ale absolvovali až ve volebních letech 2004, resp. 2012.

Trump přitom nemá silného vnitrostranického vyzyvatele, jenž by jej nutil vytáhnout do boje s předstihem. Jeho odpůrci mezi republikány sice nezmizeli a často se proti prezidentovi vymezují, nicméně žádné z předních jmen nekandiduje. Jediný protikandidát z řad konzervativců, William Weld, nepředstavuje pro Trumpa reálné ohrožení.

Dlouhou kampaň si Trump může dovolit i proto, že nemá šanci prosadit prakticky žádný skutečně zlomový návrh. Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů je na to příliš silným oponentem. Potenciální dopad může mít snaha přesvědčovat voliče v otázkách spojených se zahraniční politikou, ovšem ta není v amerických volbách tak silným tématem jako domácí záležitosti.

Uškodí Trumpovi zpomalení ekonomiky?

Klíčovou roli tak sehraje vývoj ekonomiky. Trump se rád chlubí, jak zajistil prosperitu USA. Dokonce řekl, že pokud by volby vyhrál jiný kandidát, otřese to americkými trhy. Spojené státy skutečně zažívají nejdelší období kontinuálního růstu v historii, ale jak v květnovém rozhovoru pro INFO.CZ upozornil ekonom Ondřej Schneider, Trump tomu pomohl spíše malou měrou, navíc krátkodobě. Do budoucna přitom zadělal na problémy, neboť „podsekl“ příjmovou stránku už tak deficitního rozpočtu.

„Daňová reforma je krátkodobým stimulem, který podle mého názoru Amerika nepotřebovala, a byl provedený nepromyšleně. V perspektivě dvou tří let může dokonce přinést potíže. USA budou muset něco dělat s deficitem, který reforma prohloubila, a jakékoli následné opatření povede ke snížení růstu,“ konstatoval Schneider.

Na potenciální problémy amerického hospodářství upozornila také finanční společnost JP Morgan Chase. Podle její projekce je 45procentní šance, že ekonomika USA upadne v následujícím roce do recese. Negativní vliv může mít nejen vysoký deficit federálního rozpočtu, ale také obchodní války, které Trump v posledním roce eskaloval. Prezident nyní hrozí Číně dalšími cly, pokud s ním čínský prezident Si Ťin-pching neusedne na okraj summitu G20 za jednací stůl.

Trump polarizuje společnost, může se mu to vymstít

Spolu s vývojem ekonomiky existuje ještě jeden faktor, který se proti Trumpovi může potenciálně obrátit. Polarizovaná společnost nyní hraje v jeho prospěch. Popularita prezident je stabilně kolem 42 procent. Drží si své věrné, kterým nevadí možné maření spravedlnosti v „ruské“ kauze ani celkově ostrá rétorika a osobní útoky. Řadě z nich to naopak konvenuje.

Trump ale zároveň nedokáže oslovovat nové voliče. A to může být zásadní problém. V předchozích volbách sice prohrál s Hillary Clintonovou na celkový počet hlasů, zvítězil však díky tomu, že podporu nasbíral v rozdílových státech. To mu zajistilo více volitelů, kteří o výsledku rozhodují. Lidé v tzv. Rezavém pásu, neboli průmyslových oblastech USA, dali Trumpovi důvěru především kvůli slibům zvýšení jejich životní úrovně. Pokud ekonomika skutečně zpomalí, mohou se od Trumpa odvrátit. A prezident nebude mít další voličskou skupinu, kterou by ztráty mohl nahradit.

Při tak těsném rozložení sil v americké společnosti může být kritická sebemenší chyba. Trump poztrácel příznivce například během letošního rekordně dlouhého shutdownu, kdy lidé pocítili, že federální vláda neměla schválené peníze na provoz institucí. Shutdown se přitom může opakovat už na podzim, kdy bude Kongres opět schvalovat rozpočet.

Že Trumpova obhajoba není zdaleka jistá, naznačily i interní průzkumy jeho kampaně. Podle nich v klíčových státech prohrává s demokratickými kandidáty. Reakce štábu? „Všechny zprávy o průzkumech jsou falešné. Nové prezidentovy průzkumy jsou mimořádně dobré a jeho čísla nebyla nikdy lepší,“ prohlásil manažer kampaně Brad Parscale.