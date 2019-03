Trump trestný čin nespáchal, ale... Otázky kolem prezidenta, na něž neznáme odpověď | info.cz

Jak to bylo se schůzkou v Trump Tower?

Od července 2017, kdy list New York Times zveřejnil sérii investigativních textů o setkáních Trumpova týmu (jeho syna Donalda juniora, zetě Jareda Kushnera a šéfa kampaně Paula Manaforta) s ruskou právničkou údajně napojenou na Kreml Nataljí Veselnickou, to byl jeden z hlavních příběhů naznačujících možnou spolupráci prezidenta s Moskvou.

Z Barrova dopisu se dá vyvodit, že Mueller nepovažoval schůzku za protiprávní jednání. Zpráva ale může veřejnosti poskytnout detaily klíčové pro pochopení celého příběhu. Asi nejčastěji se řešilo, zda o schůzce, na níž měli Trumpovi lidé chtít získat kompromitující materiály na Hillary Clintonovou, věděl sám prezident. Nebo zda k tomu dal dokonce pokyn.

Muellerova zpráva navíc může poodhalit, jestli zvláštní vyšetřovatel dospěl k názoru, že Trumpovi lidé skutečně šli na schůzku s cílem získat kompro, nebo jestli se v Trump Tower jednalo o Magnitského zákoně, jak tvrdila Veselnická. Nabízí se též otázka, nakolik Mueller rozpletl její vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zkoumal Mueller kauzu Cambridge Analytica?

Zásadní příběh loňského jara, jenž zasáhl mimo jiné i Facebook. Zakladatel sítě Mark Zuckerberg po něm musel vysvětlovat, jak mohli lidé ze společnosti Cambridge Analytica (CA), kterou spoluzakládal někdejší Trumpův stratég Steve Bannon, získat soukromá data milionů amerických uživatelů bez jejich vědomí.

Ruská stopa v kauze spočívala v osobě Alexandera Kogana. Moldavský vývojář, který měl vymyslet aplikaci umožňující firmě sběr dat uživatelů, přednášel na univerzitě v Petrohradu. Získal také granty na výzkum od ruské vlády. Na možné spojení s Kremlem loni v březnu upozorňovala i Clintonová. Firma jej ale odmítala.

Podobně jako neúspěšná kandidátka se však v pondělí na Twitteru vyjádřil i whistleblower Christopher Wylie. Podle něj bylo zapojení Moskvy daleko větší. „Když jsem pracoval v CA, firma najala známé ruské agenty, měla datové výzkumníky v Petrohradu, zkoumala názor amerických voličů na Putina a najala ruské hackery. To vše, když byl u kormidla Bannon,“ napsal Wylie.

Whatever this report says, here’s what I know: when I was at Cambridge Analytica, the company hired known Russian agents, had data researchers in St Petersburg, tested US voter opinion on Putin’s leadership, and hired hackers from Russia - all while Bannon was in charge. — Christopher Wylie 🏳️‍🌈 (@chrisinsilico) 25. března 2019

Důležité tedy bude zjistit, jak velkým tématem pro Muellera a jeho tým Cambridge Analytica byla. Nebo zda se jí vůbec zabýval. Pokud ano, znovu můžeme dostat ucelenější obrázek o případu, jenž přesáhl hranice americké politiky.

Trumpovy kontakty s oligarchy, byznys a daně

Podobně třaskavá jako Cambridge Analytica byla i složka někdejšího britského agenta Christophera Steela. V lednu 2017, ještě před Trumpovou inaugurací, na ni upozornil server Buzzfeed. Steela si na sběr informací o Trumpovi v září 2015 najala firma Fusion GPS, jež měla zakázku na tzv. opoziční průzkum z republikánských kruhů i od týmu Hillary Clintonové. V následujícím roce ho kontaktovala také FBI. S ní však Steele zhruba měsíc před volbami spolupráci ukončil.

Steele v třaskavé zprávě upozornil, že Rusové shromáždili na Trumpa kompromitující materiály, podle kterých si měl užívat sexuálních hrátek v moskevském hotelu a jeho spolupracovníci se tajně scházet s ruskými činiteli. Pokud by to byla pravda, šlo by nejen o konspiraci s Ruskem, ale prezident by byl Moskvou potenciálně vydíratelný. Informace ale odmítli Kreml i Trump, jenž Steelea označil za neúspěšného agenta.

Trumpovy kauzyautor: INFO.CZ

Klíčovou otázkou znovu je, jak se ke složce postavil Mueller. Jelikož dospěl k závěru, že Trump ani jeho lidé s Ruskem vědomě nespolupracovali, nabízí se trojice vysvětlení. Buď se Steeleovými materiály vůbec nepracoval, nebo došel k závěru, že jsou nedůvěryhodné, případně mohl shledat prezidenta vydíratelného, ale nic nedokazovalo, že by se on či jeho tým dopustili trestného činu.

Zajímavé bude sledovat i další linie, které přímo nesouvisí s Muellerovým vyšetřováním. Americká média propírala Trumpovy obchodní zájmy v Rusku, jeho kontakty na s Kremlem spřátelené oligarchy, nejasná financování jeho podnikatelských záměrů.

Otazník se vznáší i nad tím, zda Trump řádně platil daně. On sám v rozporu se zvyklostmi nezveřejnil před volbami daňová přiznání. Demokraté se je nyní pokouší získat právní cestou. Nejvyšší státní zástupce státu New York navíc zažaloval Trumpovu nadaci a její vedení – tedy prezidenta, jeho syny Donalda juniora a Erica a dceru Ivanku. Podle žaloby měli více než deset let využívat daňových úlev nadace k vlastnímu obohacení. Finance následně použili mimo jiné ve volební kampani.

Jak to bylo s penězi na inauguraci?

Federální žalobci také prověřují záležitosti spojené s financováním Trumpova inauguračního výboru. Zaměřují se na možnou korupci, ale i na podezřelé zahraniční příspěvky. Zajímá je též, jak a za co výbor peníze utrácel.

Loni v srpnu se lobbista Sam Patten přiznal, že pomáhal ukrajinskému proruskému oligarchovi s příspěvkem Trumpovu inauguračnímu výboru. Ten měl od Ukrajince inkasovat 50 tisíc dolarů (zhruba 1,1 milionu korun). Inaugurační fondy přitom ze zákona nesmí přijímat dary od cizinců. Vyšetřovatelé chtějí získat informace také o dárci Imaadu Zuberim a jeho investiční firmě, která poskytla výboru 900 tisíc dolarů (asi 20,5 milionu korun).

Obvinění v této kauze se mohou týkat několika trestných činů počínaje konspirací proti Spojeným státům, přes lhaní vyšetřovatelům, praní špinavých peněz až právě po nezákonné financování inauguračního fondu.

A co Stormy Daniels?

Zatímco spolčení s Moskvou ani maření spravedlnosti se vyšetřovatelům nepodařilo prokázat, stále je ve hře kauza, která Trumpa ohrožuje po mediální a právní stránce. Kauza plateb Trumpovým údajným milenkám, pornoherečce Stephanii Cliffordové (známé jako Stormy Daniels) a modelce Karen McDougalové. První měla inkasovat 130 tisíc dolarů (necelé 3 miliony korun), druhá 150 tisíc dolarů (zhruba 3,5 milionu korun) za to, že pomlčí o poměru s Trumpem.

McDougalovou vyplácela firma American Media Inc., Stormy Daniels dostala peníze od Trumpova bývalého osobního právníka Michaela Cohena. Ten je následně získal zpět od Trumpa. Cohen loni v srpnu přiznal, že porušil pravidla financování volebních kampaní a lhal vyšetřovatelům. Letos v květnu by měl nastoupit na tři roky do vězení. American Media Inc. uzavřela s vyšetřovateli dohodu, v jejímž rámci nebude stíhána.

Klíčová otázka ale zní, jak moc celá věc dopadne na Trumpa. Žalobci již konstatovali, že Cohen jednal na Trumpův příkaz. Prezident by tak nejpozději po skončení mandátu mohl mít problém se zákonem.

Naopak nepravděpodobné zůstává, že by za porušení pravidel nesl politickou odpovědnost. Demokraté nejsou v současnosti nakloněni impeachmentu a jejich šance na úspěch jsou spíše v teoretické rovině. Spíše se dá očekávat, že i v případě Trumpova provinění by minimálně do voleb kauzu využívali čistě jako součást kampaně s cílem oslabit před voliči prezidentovu důvěryhodnost.