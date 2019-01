Trump USA ušetřil vyhlášení stavu nouze. Spokojí se s ocelovou bariérou namísto zdi, chce ale stejné peníze

Trump ve zhruba devítiminutovém projevu vykreslil v černých barvách "absolutně kritickou situaci" na hranicích, která podle něj vyústila v bezpečnostní a humanitární krizi. Prezident vyzval opoziční demokraty, aby se s ním v Bílém domě setkali k jednání, protože "nečinnost politiků je nemorální".

Vyhlášení stavu nouze, o němž některá média spekulovala, jeho projev nicméně neobsahoval. Podle televize CNN poradci prezidenta od takového kroku odrazovali, protože podle nich nemá v nynější situaci oporu v zákonech. Stav nouze, který by hlavě státu umožnil uvolnit finance na stavbu zdi bez souhlasu zákonodárců a obejít tak ústavní právo Kongresu na kontrolu federálních výdajů, by podle všeobecného mínění vyvolal vlnu žalob.

Trumpův projev, vysílaný v hlavním večerním vysílacím čase, nebyl zjevně určen jen americké veřejnosti, ale zejména demokratům, kteří se stavbě hraniční zdi usilovně brání. Prezident se zároveň snažil mobilizovat republikánské zákonodárce, kteří se obávají negativní reakce Američanů na zablokování vládních financí vyvolané sporem o zeď. V jeho důsledku se dostaly do obtížné situace statisíce rodin amerických státních zaměstnanců, kteří jsou už třetí týden bez mzdy.

Projev, první přímo přenášený z Oválné pracovny Bílého domu od Tumpova nástupu do funkce, vysílaly všechny hlavní americké celoplošné televize. Trump v něm řekl, že prostupná hranice není schopna zabránit pronikání ilegálních migrantů, pašeráků drog a zločinců z Mexika do Spojených států. Každý občan by podle něj měl vyzval Kongres, aby prezidentský návrh na posílení ostrahy hranic schválil.

Na prezidentův projev v televizi bezprostředně navázala reakce čelných politiků Demokratické strany. Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že "lidé stojící na hranicích nejsou bezpečnostní hrozbou, ale humanitární výzvou". Řekla, že "prezident Trump nesmí držet americké občany jako rukojmí, musí skoncovat s vyráběním krizí a musí uvolnit peníze pro financování vlády".

Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer označil stavbu zdi za neúčinný a zbytečný projekt. Obvinil Trumpa, že "šíří strach a zakrývá chaos ve vlastní vládě".

Podle kritiků prezidenta by účinek hraniční zdi byl sporný. V roce 2018 bylo na hranicích s Mexikem zadrženo 400.000 lidí, což je výrazně méně než na přelomu století, kdy počty pokusů o ilegální přechod dosahovaly každoročně milionu. Většina cizinců, kteří v USA žijí bez platných dokladů, navíc podle statistik nepronikla na území Spojených států ilegálně. Tito lidé přicestovali s platným vízem, ale po vypršení jeho platnosti v zemi zůstali.