Trump ustoupit nehodlá. Na své 'vysoce respektované kandidátce' Haspelové v čele CIA trvá

Gina Haspelová se stala terčem kritiky, „protože byla příliš neústupná vůči teroristům,“ napsal Trump v jednom ze svých dnešních tweetů.

Haspelovou čeká ve středu slyšení v Senátu. V pátek nabídla, že se nominace vzdá, napsal list The Washington Post. V pátek byla podle listu povolána do Bílého domu, kde se jednalo o její účasti ve výslechovém programu. Haspelová nabídla, že se o funkci ucházet nebude, protože při očekávaném senátním slyšení by mohlo dojít na otázky, které by mohly poškodit pověst CIA.

Podle dnešních zpráv se nakonec Haspelová rozhodla kandidaturu nestáhnout. Zda ji Senát ale do funkce schválí, není při těsném poměru sil 51:49 ve prospěch republikánů jisté. Pozice se uvolnila poté, co se tehdejší šéf CIA Mike Pompeo stal ministrem zahraničí.

„Moje vysoce respektovaná kandidátka na ředitelku CIA Gina Haspelová se dostala do palby, protože byla příliš tvrdá k teroristům. Představte si, že v této velmi nebezpečné době máme nejkvalifikovanější osobu, ženu, jíž se chtějí demokraté zbavit, protože je příliš tvrdá vůči teroru. Pomozte Gině!“ tweetoval dnes Trump. Haspelová působí v CIA 33 let. Řídila mimo jiné i tajnou věznici v Thajsku, kde se osoby podezírané z terorismu vyslýchaly metodami označovanými za mučení.