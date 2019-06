Trump vyrazil za obhajobou. Vymstít se mu může to, co ho minule vyneslo nahoru | info.cz

Když před třemi lety sjížděl Donald Trump z eskalátorů své Trump Tower, mnozí jeho kandidaturu považovali za bláznivou atrakci, která jen zpestří ten skutečný souboj o Bílý dům. Trump ale zvítězil a během necelých dvou a půl roku ve funkci razantně promluvil do globálního i vnitrostátního dění. Ať už šlo o vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby nebo o řešení migrace, všude bylo středobodem jméno excentrického byznysmena.

Pro samotného Trumpa to bylo období nesmírně turbulentní a zásadní roli v něm hrály i neustávající změny jeho týmu. Prezidentskou politiku bezesporu formovali právě lidé kolem Trumpa a z jejich odchodů a příchodů lze vyčíst zásadní obraty v jeho politice.

Když Trump vybral jako personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, znamenalo to konec výrazného Steva Bannona – stoupence krajní pravice, jenž se chlubí tím, že Trumpa do prezidentské funkce dostal a měl na něj v začátcích výrazný vliv. Kelly dokázal zkrotit chaos, který v prezidentském sídle panoval. Přesto skončil poté, co se s Trumpem názorově rozešel.

Tou dobou už měli silnější slovo jiní. Jestřábi jako poradce pro národní bezpečnost John Bolton nebo ministr zahraničí Mike Pompeo symbolizují nástup radikálnější rétoriky a větší bojovnosti. K tomu přispěl i výsledek loňských kongresových voleb, které Trumpa poslaly do souboje s rozděleným zákonodárným sborem.

