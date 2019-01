Trumpa dohání další pochybnosti o Rusku. Demokraté chtějí přitvrdit vyšetřování

Vše začalo už v pátek, když list New York Times publikoval text o vyšetřování, s nímž FBI začala v květnu 2017 krátce poté, co Trump propustil tehdejšího šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování Jamese Comeyho. FBI podle několika zdrojů seznámených s vyšetřováním zkoumala, zda Trump nejedná jménem Ruska a jestli jeho kroky nepředstavují ohrožení národní bezpečnosti.

Vyšetřování se krátce po svém začátku stalo součástí širší práce týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, jehož hlavním úkolem je prověřit údajné ruské ovlivňování posledních prezidentských voleb, a jestli prezident nemařil svými kroky ve funkci spravedlnost. Není zřejmé, zda Mueller stále pokračuje i v šetření výše zmíněné věci.

Neví se ani, jestli FBI něco o Trumpových vazbách na Rusko zjistila. Žádné přímé důkazy, že je americký prezident řízen Kremlem, nebo alespoň jedná v jeho prospěch proti americkým zájmům, neexistují, což neopomněl připomenout Trumpův právník Rudolph Giuliani. „Fakt, že toto míří do doby před rokem a půl a nic neukázalo narušení národní bezpečnosti, znamená, že nic nenašli,“ pravil Giuliani.

Giuliani může mít pravdu. FBI takto prověřuje více případů a jejím záměrem není někoho dostat do vězení, ale shromáždit informace a pochopit situaci. Většina kauz zatčením neskončí. U Trumpa měli agenti pochybnosti, zda není pod vlivem Ruska už během volební kampaně, kdy například vyzýval Moskvu k získání a zveřejnění e-mailů Hillary Clintonové. Přesto se spuštěním vyšetřování kvůli citlivosti kauzy váhali.

Vyšetřovatele nakonec k akci dotlačily dvě události, které se odehrály ve zmíněném květnu. První byl dopis, který Trump plánoval poslat propuštěnému šéfovi FBI Comeymu. V textu, který z Bílého domu nakonec neodešel, děkoval Comeymu za to, že není předmětem vyšetřování. Druhou záležitost představoval rozhovor pro televizní stanici NBC, z nějž se zdálo, že Trump vyhodil Comeyho kvůli prověřování ruského vlivu. Trump takový výklad později popřel.

Kde skončily poznámky?

Další ranou pro Trumpa byl nedělní text, s nímž přišel deník Washington Post. Ten zmiňuje prezidentovo neobvyklé chování během setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na okraj summitu G20 v Hamburku v roce 2017. Prezident se měl tehdy zmocnit tlumočnických poznámek. To je zvláštní krok, který ukazuje na obavy šéfa Bílého domu z úniku materiálu na veřejnost. Takovou možnost ale tlumočníci vylučují, jelikož by tím nejvíce poškodili sami sebe. I proto většinou poznámky bezprostředně po skončení akce ničí.

Poznámky byly předmětem zájmu i během loňského summitu Trumpa s Putinem v Helsinkách, jelikož kromě tlumočníků nebyl nikdo další svědkem hovoru obou státníků. Obsah debaty tehdy neznali ani zástupci zpravodajských služeb. Zákonodárci proto loni v létě uvažovali, že si tlumočnici Marinu Grossovou předvolají, aby jim sdělila, co se za zavřenými dveřmi odehrávalo. Nakonec tak neučinili i s ohledem na varování dalších zástupců profese, že by tím Grossovou vystavili rozhodování mezi zapíráním a porušením profesní cti, z nějž by nemohla vyjít dobře.

Přesto se podobné výzvy ke slyšení s tlumočnicí objevují také nyní, kdy demokraté v Kongresu volají po podrobnějším vyšetřování prezidentových činů. Není totiž zřejmé, zda Trump vyžadoval poznámky svých tlumočníků jen v Hamburku, nebo tak činil i v dalších případech. Trump se s Putinem setkal celkem pětkrát, přičemž ani z jedné schůzky neexistuje podrobný zápis.

Nepovedený rozhovor přilil olej do ohně

Trump na spekulace o svých vazbách na Rusko reagoval hned několikrát. Jeho poradce překvapilo, když se v sobotu objevil na televizní obrazovce v telefonickém rozhovoru s moderátorkou stanice Fox News Jeanine Pirrovou.

Vystoupení na republikánům nakloněné stanici přitom situaci neuklidnilo, ba naopak. Prezident v něm totiž jasně neodpověděl na dotaz, zda někdy pracoval pro Rusko. „Myslím, že je to ta nejvíce urážlivá věc, na kterou se mě kdo zeptal,“ zněl Trumpův výrok nejednoznačného rázu, kterého později litovali i členové jeho týmu.



Watch the latest video at foxnews.com

Odpovědi se hned chytila média a demokraté ve Sněmovně reprezentantů prohlásili, že prověří obvinění kolem údajného úmyslného omezování dokumentace ze schůzek s Putinem. Trump se tak zřejmě zbytečně dostal pod ještě větší tlak a vše vyvracel na tiskové konferenci před pondělním odletem do New Orleans.

„Nikdy jsem pro Rusko nepracoval. Nejenže jsem pro něj nepracoval, já myslím, že je hanba se na takovou otázku vůbec ptát. Je to celé velký tlustý hoax,“ odrážel obvinění Trump, podle nějž jsou falešné i informace o tlumočnických poznámkách.

Bude nový ministr nezávislý?

Výše zmíněné Trumpovy patálie jsou důležité i vzhledem k úternímu slyšení kandidáta na post ministra spravedlnosti Williama Baara. Ten bude zároveň dozorovat vyšetřování Muellerova týmu. Trump si Baara vybral jako náhradu za Jeffa Sessionse, na nějž zanevřel poté, co se Sessions kvůli možnému středu zájmů vzdal dohledu nad vyšetřováním. Po více jak rok trvajících sporech Sessions den po loňských listopadových volbách na Trumpovu žádost rezignoval.

Baar v minulosti zpochybňoval Muellerovo vyšetřování. Loni v červnu napsal report pro tehdejší vedení resortu, v němž rozporuje, že by požadavky loajality a zastavení šetření, které Trump vznesl vůči Comeymu, znamenaly maření spravedlnosti. Zároveň označil Muellerovo zkoumání zmíněného provinění za „fatálně pomýlené.“ Demokraté se jej ptají na to, jak a jestli bude nezávislý na tlacích Bílého domu a umožní nezávislé prošetření celé věci.

Někdejší ministr spravedlnosti v administrativě George Bushe staršího ve své úvodní řeči před senátním výborem deklaroval, že chce, aby Mueller dokončil svoji práci. „Věřím, že je to v nejlepším zájmu každého – prezidenta, Kongresu, a především Američanů –, aby byla tato záležitost vyřešena umožněním zvláštnímu vyšetřovateli dokončit jeho práci,“ pravil Baar, jenž zároveň chce výsledky vyšetřování zveřejnit. Ke své zprávě uvedl, že se týkala jen jednoho bodu vyšetřování, a to ještě pouze jedné z teorií.

Neočekává se, že by měl Baar v Senátu narazit. Republikáni mají v komoře pohodlnou většinu. Disponují 53 křesly ze 100. Pro demokraty ve výboru pro spravedlnost, mezi nimiž jsou i tři potenciální prezidentští kandidáti v čele se senátorkou Kamalou Harrisovou, ale sledované slyšení představuje především další příležitost, jak oslovit voliče tvrdou kritikou Bílého domu.