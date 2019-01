Trumpova „Dohoda století“? Izraelci by prý dostali půdu, Palestinci pak gigantický úplatek

Letiště a velký přístav pro Gazu, peníze – údajně mnoho peněz – pro Západní břeh. Americký plán slibující přinést arabsko-izraelské urovnání má být podle všeho gigantickým úplatkem Palestincům za to, že na území své nynější autonomie uznají židovské osady a i nadále budou snášet izraelskou armádu. Alespoň to s odkazem na palestinské zdroje tvrdí panarabský list Al-Haját.

Už dlouhé měsíce – vlastně od předvolební kampaně v roce 20016 – slibuje americký prezident Donald Trump představit světu „Dohodu století“, kterou tak se skromností sobě vlastní sám nazval. Má prý ukončit desetiletí trvající arabsko-izraelský konflikt. Čas od času se objeví údajné detaily uspořádání, kterou pak zbylí aktéři buď nekomentují, nebo popřou.

Stejně jako v posledním případě. V Londýně vydávaný panarabský list Al-Haját zveřejnil část principů dohody, a to s odvoláním na palestinské zdroje. Ty tvrdí, že se podrobnosti plánu dozvěděly od někdejšího izraelského ministra obrany Avigdora Liebermana, který z vnitropolitických důvodů loni v listopadu rezignoval. Lieberman arabské informace popřel. Přesto má cenu podobné zprávy číst: podobné úniky mohou naznačit, kudy se neveřejná jednání ubírají, nebo si jimi aktéři testují reakce politické veřejnosti. Nabízíme proto odpovědi na základní otázky ohledně „Dohody století“.

Co s rozbouřeným Pásmem Gazy?

Zcela nezávislé na Izraeli by mělo být Pásmo Gazy, kterému nyní vládne radikálně muslimské hnutí Hamás (jeho rivalové ze sekulárního Fatahu řídí druhou část současné palestinské autonomie, tedy Západní břeh). Americký plán prý počítá s výstavbou mezinárodního letiště a moderního přístavu stejně jako otevření dalších hraničních přechodů do Izraele i Egypta. Potřebné peníze snad poskytnou – kromě Západu – i bohaté arabské země Zálivu.

Ve hře prý byla i možnost, že by se Gaza opět dostala pod egyptskou správu (jako v letech 1948 až 1967). Taková konstelace se ale nejeví pravděpodobná.

Kdo dostane půdu na palestinském Západním břehu?

Co se Západního břehu týče, mnoho se podle amerických představ nezmění. Toto území Izrael podle OSN a mezinárodního společenství okupuje, všechny židovské osady zde umístěné jsou proto (takto viděno) ilegální. Trumpova dohoda podle všeho navrhuje, že všechny osady zůstanou netknuty. Izraelská armáda by stejně jako dosud měla na území autonomie kontrolní stanoviště a ovládala by hraniční přechody. Židovský stát by si podržel také vodní zdroje, které jsou pro jeho přežití klíčové.

Již nyní se Západní břeh dělí do tří zón. Z té označené písmenem C, která je už nyní pod plnou izraelskou kontrolou a představuje 61 procent území autonomie, by podle amerických představ do plně nezávislého palestinského státu přešel jen velmi malý díl území. Také oblast B – tu teď vojensky kontroluje židovský stát, civilní správa je ovšem arabská – by se jako celek patrně nestala součástí nové členské země OSN. Jádrem nezávislosti by se tak staly jen regiony označované písmenem A, kde v současnosti Palestinci zajišťují jak bezpečnost, tak civilní záležitosti. Jde často o geograficky nepropojená města, která mohou jako klasický stát fungovat jen stěží. Co se čísel týče: v sektoru A žije 55 procent obyvatel Západního břehu, kteří ale mají k dispozici pouze necelou pětinu půdy tohoto regionu.

Kdo bude ovládat Jeruzalém?

Východní, dosud převážně arabskou a podle OSN okupovanou část Jeruzaléma by – prý podle amerických představ – měli i nadále v držení Izraelci. Snad jen část by mohli získat Palestinci, patrně spíše proto, aby se mohli pyšnit částí Svatého města. Podle dřívějších zpráv nabídli Američané palestinským politikům jako hlavní město vesnici Abú Dís, která je sice Jeruzalému na dohled, není však jeho součástí.

Mapa Jeruzalémaautor: Info.cz

Pokud jsou informace listu Al-Haját třeba jen zčásti pravdivé, lze říci pouze toto: měnit se nebude takřka nic a Donald Trump jako letitý podnikatel v realitách prostě jen vykupuje od Palestinců půdu, tentokrát ovšem ve velkém. Respektive najednou. Výměnou by arabští obyvatelé autonomie získali sice pochybnou a nefunkční, přesto nezávislost.

Zatím se zdá, že Trumpova „Dohoda století“ spadne pod stůl podobně jako všechny předchozí, byť méně bombasticky ohlašované iniciativy amerických prezidentů. Izraelská radikální pravice, která se nyní podílí na vládě a podle všeho v ní zůstane také po letošních volbách, odmítá vznik jakéhokoli nezávislého palestinského státu. I sebevíce okleštěného. A Palestinci – jak politici, tak občané v průzkumu – Trumpovy smlouvy odmítli předem.