Trumpova inaugurace pod drobnohledem. Americký prezident se řítí do dalšího problému | info.cz

Detaily ohledně vyšetřování, které vede stát New Jersey, na veřejnost neunikají. Podobně tomu bylo i u Muellerovy práce. Redaktoři Daily Beast ale mluvili několika lidmi, kteří na Trumpovu inauguraci přispěli nebo pomáhali peníze vybírat. Ze dvou zdrojů zjistili, že generální prokurátor New Jersey v dubnu získal z Inauguračního výboru dokumenty, které ukazují na nesrovnalosti v jeho financování.

Zatímco celkový součet vybraných peněz činil 107 milionů dolarů, z materiálů vyplývá, že v New Jersey se podařilo získat od dárců jen sumu v řádech statisíců dolarů. Lidé oficiálně zodpovědní za výběr darů navíc Daily Beast řekli, že fakticky peníze vybíral někdo jiný. Nevědí ale kdo.

List tvrdí, že finance sháněli dlouholetý sponzor republikánů Lewis Eisenberg nebo majitel fotbalového klubu New York Jets Woody Johnson, jenž se později stal velvyslancem USA ve Velké Británii. Eisenberga Trump poslal jako abasadora do Itálie.

„Finanční příspěvky těchto velvyslanců jsou již dlouho veřejnou záležitostí. Jsou poctěni, že jim prezident věnoval tuto důvěru a vykonávají svoji službu s nejvyšší úctou,“ komentovalo jejich zapojení do Trumpovy inaugurace americké ministerstvo zahraničí.

Eisenbergovi s Johnsonem se ale podle všeho nedařilo. Dohromady v New Jersey vybrali jen 550 tisíc dolarů a získali pouze tři individuální dárce, kteří přispěli částkou vyšší než 25 tisíc dolarů. Nejvyšší příspěvek jednotlivce činil 100 tisíc dolarů, stejně přispěla i nejštědřejší firma – Samsung. Standardně se ale sumy pohybovaly od 50 do 200 dolarů. O moc lépe se Trumpovi nevedlo ani v New Yorku, kde celkem získal 19 milionů dolarů.

Cílem vyšetřování je zjistit, odkud peníze na inauguraci pocházely. Existuje podezření, že by část darů mohla pocházet od cizinců, což americké zákony zakazují. Redaktoři Daily Beast mluvili s některými velkými dárci, kteří se shodovali, že peníze výboru poslali s cílem získat přístup na Trumpův inaugurační ples nebo přímo k prezidentovi.

Z pohledu vyšetřovatelů je zatím nejzásadnější přiznání lobbisty Sama Pattena, který se doznal, že nezákonně koupil lístky na Trumpovu inauguraci pro nejmenovaného ukrajinského oligarchu. Patten vyšetřovatelům sdělil, že k nákupu vstupenek za 50 tisíc dolarů využil služeb amerického zprostředkovatele.

Kromě New Jersey, které prověřuje finanční záznamy výboru, zajímají peníze na Trumpovu inauguraci také orgány v New Yorku. Ty znepokojila nahrávka, kterou FBI zadržela u Trumpova někdejšího osobního právníka Michaela Cohena, který nedávno nastoupil trest vězení za několik trestných činů.

Cohen na nahrávce probírá možné nekalé praktiky financování s někdejší poradkyní první dámy Stephanie Winston Wolkoffovou, která se ve shánění peněz na Trumpovu inauguraci také angažovala. Winston Wolkoffová pro New York Times v minulosti popřela, že by se dopustila nějakého nezákonného prohřešku.

Úřady v Brooklynu zase zajímají kontakty šéfa Inauguračního výboru Thomase Barracka na Blízkém východě. A potenciální zapojení cizinců do financování výboru prošetřuje též justiční výbor Sněmovny reprezentantů.