Trumpova migrační politika selhává. V únoru přišlo do USA nejvíce běženců za jedenáct let

Počet migrantů, kteří přicházejí do Spojených států skrze hranici s Mexikem, byl v únoru nejvyšší za posledních 11 let. Vyplývá to z dat americké Celní a pohraniční stráže (CBP). Ukazuje se tak, že tvrdá pravidla nastavená administrativou prezidenta Donalda Trumpa běžence od cesty do USA neodradila. Američanům navíc dochází kapacity a nezvládají se o migranty postarat.

Zprvu to vypadalo, že Donald Trump dokáže cizince od cesty do USA odradit jen silou své osobnosti a tvrdou rétorikou. Po jeho nástupu do funkce počet zadržených na jihozápadní hranici citelně poklesl. Jenže od léta 2017 jako by strach z Trumpa opadl a číslo začalo znovu růst.

Nyní dosáhlo prozatimního maxima. Ze zhruba 16 tisíc zadržených v dubnu 2017 stoupl počet migrantů letos v únoru již na více než 76 tisíc. Data americké pohraniční stráže ukazují, že více lidí přišlo skrze jihozápadní hranici naposledy v březnu 2008, tedy ještě v době vlády George Bushe mladšího. Tehdy jich bylo zhruba 91,5 tisíce.

Trumpova politika nefunguje

Dramatický nárůst je vidět i ve srovnání s loňským fiskálním rokem, jenž začíná v říjnu. Zatímco loni napočítala pohraniční stráž téměř 400 tisíc zadržených, za prvních pět měsíců letošního roku jich bylo již přes 268 tisíc. Dalších 50 tisíc rovnou vrátila od hranice. Nárůst počtu běženců je skoro dvojnásobný. Nejtěžší měsíce na pohraničníky přitom zřejmě teprve čekají. Nejčastěji zkoušejí migranti přejít hranici mezi březnem a červnem.

Nejhorší situace je podle dat pohraniční stráže v sektoru El Paso, jenž zahrnuje stát Nové Mexiko a dva nejzápadnější okresy Texasu. V El Pasu narostl počet zadržených migrantů proti loňsku o závratných 434 procent. Růst přitom stále pokračuje.

Čísla jsou důkazem, že tvrdá politika, kterou razí administrativa Donalda Trumpa, nepomáhá snížit počet běženců. Trump během svého působení v úřadu zkoušel například oddělovat děti od rodičů, od čehož musel posléze po tlaku veřejnosti ustoupit, nebo odradit migranty automatickými deportacemi v případě nelegálního přechodu hranice. I v tomto případě ale zakročil soud, který platnost azylového dekretu pozastavil.

„Čísla naznačují, že chaotický přístup administrativy k bezpečnosti na jižní hranici ve skutečnosti povzbuzuje ilegální imigraci,“ cituje britský list The Independent Sarah Piercovou, analytičku washingtonského think-tanku Migration Policy Institute.

V zařízeních Imigrační a celní služby (ICE) je aktuálně 50 tisíc dospělých. To je největší číslo v historii. „Systém se dostal do bodu zlomu,“ prohlásil zmocněnec CBP Kevin McAleenan, když prezentoval nejnovější data. Jediným drobným úspěchem systému se v poslední době stalo rozhodnutí dvou tisíc lidí tvořících migrační karavanu, která do USA zamířila koncem letošního roku. Ti se kvůli dlouhému čekání v mexické Tijuaně svého snu o životě v USA vzdali.

Místo mužů přišel nápor rodin

Klíčový však není ani tak počet migrantů jako jejich struktura. Spojené státy už zažily i horší časy. Na přelomu tisíciletí se počty běženců nepočítaly ve statisících za rok, ale v milionech. Vrcholem bylo více než 1,6 milionu zadržených v roce 2000, tedy v posledním, v němž vládl Bill Clinton. A masivní migrační vlny s více než milionem příchozích zažíval i jeho nástupce ve funkci George Bush mladší.

Jenže zatímco v dobách Clintona a Bushe platilo, že do USA utíkají především mladí muži z Mexika, kteří v Americe hledali práci, nyní je situace jiná. Aktuálně více Mexičanů ze Spojených států odchází. Většinu příchozích tvoří rodiny ze Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly, které hned na hranicích požádají o azyl. Například v roce 2008 deklarovalo strach z postihu v rodné zemi méně než pět tisíc lidí, loni jich bylo téměř sto tisíc.

Rozdíl je zásadní. Zatímco mladé muže z Mexika nebylo těžké odmítat a následně deportovat zpět do domoviny, v případě rodin s dětmi kladou zákony administrativě řadu překážek. Vláda nesmí držet rodiny v detenci na hranicích více než 72 hodin. Po uplynutí této doby je musí převést do imigračních center, které jsou na jejich pobyt zařízené. Tam mohou strávit dvacet následujících dní.

Vzhledem k velkému množství případů a nedostatku lidských kapacit je ale prakticky nereálné tak rychle jejich žádost o azyl vyřídit. Po dvaceti dnech je ale vláda musí pustit. Následně se o ně starají neziskové organizace, které migranty ubytují v kostelích nebo jim platí hotelové pokoje.

„Nikdy jsme neviděli taková čísla,“ podivuje se pro New York Times ředitel organizace Annunciation House Ruben Garcia. Annunciation House se musí postarat klidně i tři tisíce běženců týdně. Na koho se péče nedostane nebo o pomoc nemá zájem, je vypuštěn na území USA bez kontroly. K soudnímu líčení se tak řada lidí ani nedostaví.

Podle McAleenana je situace dlouhodobě neudržitelná. Kromě nedostatku kapacit selhávají úřady i v dalších záležitostech. Migranti často přicházejí v zuboženém stavu, vyčerpaní náročnou cestou. Jsou dehydratovaní, někteří potřebují akutní lékařskou péči nebo jídlo. Ubytování dimenzované na dříve typické příklady krátkodobých pobytů jednotlivců přestává dostačovat potřebám.

Více lékařské péče a tvrdší přístup

CBP chce do dalších měsíců udělat změny, které by měly vést k zajištění lékařské péče pro příchozí migranty. Chtěla by tak předejít opakovaní dvou tragických úmrtí dětí, které rezonovaly americkou společností loni v prosinci. Změny by měly zahrnovat lékařské prohlídky dětí a vybudování nového centra, které rodinám poskytne lepší přístřeší.

Prezident Donald Trump by rád migranty zastavil jeho vysněnou pohraniční zdí, kterou slibuje už od dob předvolební kampaně, či alespoň ocelovou bariérou. Původně za ni mělo zaplatit Mexiko. Když se tato varianta ukázala jako nereálná, začal šéf Bílého domu tlačit na Kongres, aby mu na zeď vyčlenil peníze. Jeho úsilí vrcholilo letos v zimě, kdy nejprve kvůli bariéře nechal vládu spadnout do nejdelšího stavu platební neschopnosti v historii, aby následně situaci řešil vyhlášením stavu nouze.

Byť by se mohlo zdát, že aktuální čísla jeho teorii o krizi na hranicích potvrzují, věc je složitější. Stav nouze nevyhlašovali kvůli migraci ani jeho předchůdci, přičemž, jak již bylo zmíněno, do USA proudilo více lidí. Analytici navíc upozorňují, že mnoho běženců žádá o azyl na určených hraničních přechodech. Přesná čísla nejsou známá, ale těchto lidí by se zeď nedotkla.

I toto souvisí se změnou v uvažování a struktuře běženců. Zatímco Mexičané prchali za prací a měli pramalou šanci azyl získat, u lidí z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru je často důvodem k útěku bezpečnostní situace nebo klimatická změna. Na hranice tak míří otec, jenž chce ochránit svého syna před naverbováním některým z drogových gangů nebo zemědělci a jejich rodiny, které z domovské země vyhnalo sucho.

Pohraniční stráž však navzdory současnému růstu počtu zadržených věří, že tvrdý přístup a přísná pravidla odradí lidi, kteří by o cestě do USA uvažovali. Mají být především vzkazem pašerákům, kteří podle tvrzení CBP ponoukají obyvatele středoamerických zemí a radí jim, že v případě cesty s dětmi rostou jejich šance na úspěch.