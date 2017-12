Trumpova sázka na náboženství. Jeho politika je s ním naoko spojená, realita je ale trochu jiná

Je to jeden z paradoxů současné americké politiky. S Donaldem Trumpem letos v lednu do Bílého domu vstoupilo kromě populismu i nábožensky zaměřené vidění světa. Právě Bůh hraje v Trumpových projevech stále větší úlohu, konkrétní dopady jeho proreligiózní rétoriky jsou nicméně sporné, tvrdí odborníci oslovení serverem The Atlantic.