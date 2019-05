Trumpovi píší palestinskou budoucnost jako realitní magnáti, platit miliardy ale mají jiní | info.cz

Zhruba 68 miliard dolarů, tedy více než půldruhého bilionu korun hodlají Spojené státy získat pro Palestinu. Investoři se mají koncem června sejít na speciálně svolané konferenci v Bahrajnu. Výměnou Američané od Arabů očekávají dosud nemyslitelné ústupky. Palestinci by se zřejmě měli vzdát myšlenek na vlastní nezávislost a snad i východního, podle mezinárodního práva okupovaného Jeruzaléma, kde dosud tvoří většinu.

Koncem června se svět dočká tolik očekávané „Dohody století“ mezi Izraelem a Palestinci, respektive Araby. Přesněji řečeno, její počáteční, ekonomické fáze. V Bahrajnu se (25. a 26. června) na americké přání sejdou ministři financí, byznysmeni, investoři a vrcholní politici z Evropy i Asie, ale především z Blízkého východu. Spojené státy doufají, že účastníci mezi sebou vyberou desítky miliard dolarů, které posléze vloží do palestinské ekonomiky. Informované zdroje odhadly pro list The New York Times, že vytoužená sumu činí zhruba 68 miliard dolarů.

Ambiciózní projekt rodiny Trumpových – ke klíčovým architektům „Dohody století“ patří prezidentův zeť Jared Kushner – má ale několik zádrhelů. Prvním je fakt, že náplň konference Američané neprojednali s palestinskou reprezentací, kterou patrně proto do Bahrajnu ani nepozvali. Což nevadí, palestinské vedení by prý stejně nepřijelo. „Každý Palestinec, který se tohoto setkání zúčastní, bude považovaný za kolaboranta jednajícího v zájmu USA a Izraele,“ napsal na Facebook palestinský ministr Ahmad Madžalání.

Jinými slovy: bahrajnská konference bude o Palestincích, ovšem bez nich. Respektive, bez jejich relevantního zastoupení. V tomto ohledu se nabízí otázka, zda přijedou zástupci Izraele, o jejichž účasti média spekulovala.

Bahrajn a židovský stát neudržují diplomatické vztahy, o jejichž navázání se ale už dva roky hovoří. Washington každopádně účast židovského státu nepotvrdil a vzhledem k výsledkům dubnových voleb se jeví jako pravděpodobné, že staronová reprezentace nestojí ani tak o palestinskou prosperitu jako půdu. INFO.CZ ještě před volbami hovořilo se zástupci strany Likud, která je hegemonem izraelské pravice: tato partaj neprosazuje už ani verbálně vznik nezávislého palestinského státu, ale dává přednost současnému stavu. Tedy nedokonalé, rozdrobené Palestinské autonomii. Její pravděpodobní koaliční spojenci pak rovnou považují za správné osídlit nynějších Palestinskou autonomii co nejvíce židovskými osadníky.

Sami Američané v tuto chvíli nenabídli jinou než ekonomickou perspektivu. Přinejmenším veřejně zatím nedošlo na politické otázky, což se může zdát taktické, ale přece jen nešikovné.

Tamara Cofmanová-Wittesová to přirovnává k postupu realitního agenta prodávajícího apartmány v mrakodrapu, pro který ještě nevznikly ani architektonické plány. Podle expertky z Centra pro blízkovýchodní politiku Brookingsova institutu není divu, že taková akce působí jako „snaha vykoupit od Palestinců jejich klíčové požadavky předem“.

Celý projekt bahrajnské investiční konference má ještě další fascinující rys tak typický pro obchodníky s realitami (tím je kromě Trumpa i Kushner). Spojené státy chtějí, aby Palestina prosperovala, ale pokud možno za jiné než americké peníze. (Washington loni Palestincům zastavil pomoc). Jinak řečeno: Trumpovi budují – v tomto případě „Dohodu století“ – za finance jiných. Pokud tento tah Trumpovi vyjde, klobouk dolů.

V tuto chvíli je ale skeptická předpověď rozhodně na místě. Zveřejnění prý výjimečné dohody americká administrativa stále odkládá: naposledy brala ohledy na izraelské volby (začátek dubna), poté se rozhodla čekat na konec ramadánu, tedy 4. června. Konference v Bahrajnu se má navíc konat až na konci následujícího měsíce a do té doby má podle amerických představ jít hlavně o peníze. „Řeknete-li 'dva státy', rozumí to jinak v Izraeli, jinak v Palestině. Pojďme o tom tedy zatím nemluvit,“ nechal se slyšet Jared Kuschner.