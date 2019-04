Trumpovi poradci chtěli vytrestat levici. Plánovali do jejich měst posílat migranty | info.cz

Tým amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažoval, že bude migranty zadržené na hranicích s Mexikem rozmisťovat do měst, kde vládnou političtí oponenti současné federální administrativy. Nápad mezi Trumpovými poradci rezonoval opakovaně, a to navzdory nesouhlasu ministerstva vnitřní bezpečnosti. Trump by měl v nejbližší době představit plán, jak s rostoucí migrací bojovat.

Migranti, které americké úřady musí propustit, se nyní dostávají na svobodu v příhraničních městech. Už v listopadu ale přišli poradci amerického prezidenta s nápadem na změnu. Navrhovali, aby pohraniční stráž běžence rozmisťovala do měst, které ovládají politici Demokratické strany. Jako první o kauze informoval americký list Washington Post.

Informaci potvrzuje e-mail Trumpovy poradkyně Sylvie May Davisové, která 16. listopadu loňského roku – tedy v době, kdy USA řešily migrační karavanu mířící k jejich hranicím – navrhla ministerstvu vnitřní bezpečnosti, Imigrační a celní službě (ICE) a pohraniční stráži, aby migranty posílala do měst nespolupracujících s centrální vládou. Podle podporovatelů myšlenky by změna pomohla uvolnit místa v nyní přeplněných táborech na hranicích.

Vedení ICE nicméně namítalo, že takový plán by byl obtížně realizovatelný. Agenturní rozpočet s takovou variantou nepočítá, navíc byly pochybnosti o právních důsledcích kroků, například kdo by nesl odpovědnost, pokud by se některý z migrantů během přesunu do vybraného města zranil. Administrativa nakonec opatření nerealizovala.

„Byl to návrh, který byl odmítnut, což ukončilo veškeré další debaty,“ napsalo tento čtvrtek v prohlášení ministerstvo vnitřní bezpečnosti. „Pozice administrativy je taková, že chceme ilegální cizince deportovat, nikoli je propouštět,“ dodal k tomu Bílý dům.

Trest pro demokraty

Trumpovi poradci se ale myšlenky nevzdali. Letos v únoru, kdy se administrativa přela s demokratickými zákonodárci o rozpočet, nadhodili, že by distribuce migrantů mohla být formou trestu pro demokratické politiky. Bílý dům debatu připustil, odmítl ale spekulace o trestání, podle něj šlo o snahu se účinně vyrovnat s rostoucím počtem migrantů.

Do Spojených států přichází v letošním roce nejvíce lidí za posledních deset let. Pohraniční stráž zadržela letos v březnu více než 100 tisíc lidí, od října, kdy začal nový fiskální rok, dokonce přes 420 tisíc migrantů. Tím například překonala celé období od října 2016 do září 2017, kdy se počet zadržených zastavil na 415 tisících, loni jich bylo 521 tisíc.

Důsledkem jsou přeplněná záchytná centra, která navíc počítala se zcela jinou strukturou migrantů. Dříve do USA přicházeli převážně jednotlivci z Mexika, které nebylo složité deportovat. Nyní jde nejčastěji o rodiny s dětmi prchajícími před násilím a chudobou ve středoamerických zemích. Azylové řízení přitom trvá klidně i několik let. Řadu migrantů tak musí úřady propustit a stává se, že nad nimi zcela ztratí dohled.

Nápad distribuovat běžence do měst, kde vládnou demokraté, v únoru narazil u ministerstva vnitřní bezpečnosti. To poukazovalo, že takový krok nemusí být legální. Doslova pobouřené jsou ze zjištění Washington Post špičky Demokratické strany. „Používat lidské bytosti, včetně malých dětí, jako pěšce v jejich pokřivené hře k udržování strachu a démonizování imigrantů je opovrženíhodné a v některých případech trestné,“ prohlásila Ashley Etienneová, mluvčí šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Kushnův plán narazil u radikálního poradce

Noviny přinesly informaci v době, kdy by administrativa měla přijít s novou koncepcí boje proti migraci. Přerozdělování běženců je přitom znovu ve hře. Jestliže v pátek ráno, kdy Washington Post zpávu přinesl, vypadal takový scénář nepravděpodobně, odpoledne už bylo vše jinak.

„Vzhledem k faktu, že demokraté nejsou ochotní změnit naše nebezpečné imigrační zákony, silně zvažujeme umístění ilegálních migrantů do nespolupracujících měst. Zdálo se, že radikální levice vždy zastávala politiku otevřených hranic a otevřené náruče. Tohle by ji mělo činit šťastnou,“ napsal Trump na Twitteru.

....The Radical Left always seems to have an Open Borders, Open Arms policy – so this should make them very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. dubna 2019

Tvorba koncepce ale především ukazuje na rostoucí vliv Trumpova radikálního poradce Stephena Millera, jenž kontroverzní krok podporoval a jehož prezident označuje za svého neoficiálního imigračního cara. Výsledná podoba koncepce ukáže, zda má na migrační politiku Bílého domu větší vliv on, nebo prezidentův zeť Jared Kushner.

Právě Kushner má koncepci na starosti. Strávil měsíce její tvorbou a dojednáváním podpory mezi zákonodárci. On sám připravuje umírněný návrh, který budou moci podpořit politici obou stran, a projde tak v demokraty ovládané Sněmovně reprezentantů i republikánským Senátem. Miller se však netají svojí skepsí k podobně vstřícným materiálům. A Kushnerovu práci podle zdrojů listu Politico kritizoval i Trump.

Prezident měl Kushnerovi vytýkat například jeho jednání s představiteli Mexika. Kushner ale argumentoval, že stejně se Trump ohrazoval, když s Mexičany předjednával nástupce dohody NAFTA. Výslednou smlouvu mezi USA, Mexikem a Kanadou přitom Trump následně označoval za své velké vítězství.

Americká média spojují Millerův vliv i s nedávnými změnami na ministerstvu vnitřní bezpečnosti. To v posledním týdnu prošlo personálním zemětřesením. Minulý pátek Trump stáhl nominaci Ronalda Vitiella na šéfa ICE, v neděli oznámila rezignaci ministryně Kirstjen Nielsenová, v úterý doplnila, že spolu s ní odejde i její náměstek. Opustit svůj post plánuje též dočasný ředitel ICE. Trump ale odmítá, že by šlo o systematické čistky. „Nikdy jsem nic takového neřekl. Máme mnoho dobrých lidí. Zákony jsou špatné,“ pravil.