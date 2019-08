Trumpovo brnkání na antisemitskou notu. Prezident zavlekl Izrael do volební kampaně | info.cz

Donedávna bylo ve Spojených státech zvykem, že o podpoře Izraele se během předvolebních kampaní v podstatě nediskutovalo. Časy se mění. „Podpora Izraele se v USA stala tématem stranického boje. Přitom zhruba posledních šest desítek let stály za Izraelem všechny vlády i obě hlavní strany. A bylo lhostejné, která je právě u moci. Tuto změnu cítíme jako vážný problém, protože my potřebujeme opět obě partaje amerického spektra,“ uvedl letos v březnu exkluzivně pro INFO.CZ poslanec a vyjednavač nejsilnější izraelské opoziční formace Modrá a Bílá Ofer Šelach.

Jeho slova se teď naplnila. Příští rok v listopadu bude někdejší realitní magnát Trump obhajovat prezidentský post a kampaň už začala. Prezident teď slovně zaútočil na ty americké židy, kteří hlasují pro jeho politické rivaly. „Domnívám se, že vy, kteří volíte demokraty, jste neloajální k židovskému lidu. A že jste velmi neloajální i k Izraeli,“ uvedl tuto středu pro média shromážděná před Bílým domem. Den předtím podobně promluvil přímo z Oválné pracovny: „Podle mě ti (američtí) židé, kteří volí demokraty, jsou buď naprostými ignoranty, nebo jsou zcela neloajální,“ zaznamenala jeho slova v obou dnech americká veřejnoprávní stanice NPR.

Organizace amerických židů se diví či hněvají. Obvinění z neloajality „byla mnohokrát v minulosti použita proti židům jako zbraň,“ konstatuje Jonathan Greenblatt z neziskové organizace Anti-Defamation League (ADL), která už od roku 1913 bojuje proti americkému antisemitismu. „Doufal jsem, že už nikdo podobná slova v politickém zápase používat nebude,“ dodal šéf ADL, kterého cituje rovněž list The Guardian.

Ozvala se dokonce i konzervativní Americká židovská komise (AJC) v prohlášení nazvaném „Dost, pane prezidente“. Tam se uvádí: „Američtí židé – stejně jako jiní občané Spojených států – zastávají různá politická stanoviska. Vaše hodnocení jejich znalostí, či loajality výhradně na základě stranických preferencí je rozvratné, neuctivé a nevítané. Přestaňte s tím, prosím“.

Enough, Mr. President. American Jews – like all Americans – have a range of political views. Your assessment of their knowledge or loyalty, based on their party preference, is divisive, disrespectful, and unwelcome. Please stop. https://t.co/6yjlz09KB9

Lze se jen dohadovat, co stávajícího prezidenta k podobným větám vede. Trump je znám svojí nevyzpytatelností, například list The Times of Israel ovšem míní, že tentokrát mají jeho slova racionální motiv: jde prý o „širší strategii napadání menšin a imigrantů, do které patří rovněž občasné rasistické výroky“. Cílem je utvrdit bělošské voliče s nižším sociálním statusem a radikálnějšími postoji, že zůstal jejich člověkem.

Jakkoli Trump rád přijímá pochvaly, ta od komentátora a stoupence konspiračních teorií W. A. Roota, kterou se pochválil na twitteru, je poměrně bizarní: „Prezident Trump je pro židy a Izrael největším prezidentem v celé historii světa, není jen největším vůdcem Ameriky.“ Izraelský deník Haarec dále připomíná, že podle konzervativního rozhlasového hlasatele občané židovského státu milují Trumpa jako „biblického Krále“, respektive „druhý příchod Boha“. To je z náboženského hlediska závažné, ale také zmatené sdělení. Především proto, že židé v Ježíšův další příchod nevěří.

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world...and the Jewish people in Israel love him....