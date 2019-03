Trumpovo vítězství. Vyšetřování ruských zásahů je po dvou letech u konce, zřejmě bez dalších obvinění | info.cz

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller po téměř dvou letech ukončil svou práci na mapování údajných zásahů Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v nichž zvítězil Donald Trump. Zprávu o svém vyšetřování dnes předal americkému ministrovi spravedlnosti Williamu Barrovi. Další kroky záleží na ministru spravedlnosti Williamu Barrovi, uvedl podle agentury AP Bílý dům. AP a stanice CNN uvedly, že Mueller nedoporučuje žádná další obvinění.

Trumpovi právníci podle agentury Reuters uvedli, že je informace o předání zprávy "potěšila" a že o "následných vhodných krocích" rozhodne Barr. Prezident tento týden prohlásil, že nemá nic proti tomu, aby se americká veřejnost s obsahem zprávy zvláštního vyšetřovatele seznámila. "Ať je to venku, ať to lidé vidí... uvidíme, co se stane," řekl.

Závěry vyšetřování nebudou ihned zveřejněny a ministr Barr nyní rozhodne, v jaké podobě je předá dalším zodpovědným stranám. Další vývoj bude podle agentury AP záležet na Kongresu a "se vší pravděpodobností" na federálních soudech. Televize CNN nicméně ve čtvrtečním komentáři konstatovala, že veřejnost se možná nikdy k celému obsahu Muellerovy zprávy nedostane.

Vlivný člen právního výboru Sněmovny reprezentantů Doug Collins vyzval k tomu, aby byla zpráva jeho výboru a také veřejnosti poskytnuta "bezodkladně". Jeho republikánský kolega a senátor Chuck Grassley zaujal podobné stanovisko, prý "aby se konečně skoncovalo se spekulacemi a narážkami, které se nad touto vládou vznáší od samého počátku".

Ke zveřejnění textu vyzvali rovněž demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf senátních demokratů Chuck Schumer. Podle nich je takový krok nezbytně nutný. Předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff v rozhovoru se CNN řekl, že jeho výbor Muellera nebo další osoby bude muset předvolat, pokud Kongres klíčové informace o vyšetřování nedostane.

Agentura Reuters připomíná, že práce Muellerova týmu už vedla k obvinění 34 lidí a pěti odsuzujícím verdiktům. Obviněno bylo i několik blízkých spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa a tři ruské firmy. Je mezi nimi například někdejší poradce současného prezidenta George Papadopoulos, který se v roce 2017 agentům FBI přiznal, že jim lhal při vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby. Soud mu uložil 14 dní vězení. Z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z opakovaného lhaní Kongresu byl obviněn také Trumpův dlouholetý spojenec a politický manažer Roger Stone.