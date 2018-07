Trumpovu návštěvu Velké Británie provází masivní demonstrace. Podle organizátorů se sešlo až sto tisíc lidí

Londýn ovládli masivní demonstrace proti šéfovi Bílého domu. Do ulic metropole vyšlo podle organizátorů na sto tisíc lidí, kteří nesouhlasí s politikou Donalda Trumpa. Protestům dominuje v elký balon, který zesměšňuje amerického prezidenta jako mimino v plenkách a nad Londýnem se vznáší od dnešního dopoledne. Na akci organizátoři přes internet vybrali více než 10.000 liber (293.000 Kč)

„Byli jsme prostě parta kamarádů, co se dala dohromady v hospodě,“ řekl Kevin Smith, který je podle agentury AP jedním z 16 lidí, kteří za vypuštěním balonu stojí. „Tohle je to, co lidé mají dělat - spojit se ve svém okolí a dohodnout se, jak se postaví pravicovému populismu a xenofobii, čehož jsme svědky nejen v USA, ale i v Evropě,“ dodal.

Trump o demonstracích i o balonu ví, řekl v rozhovoru s bulvárním deníkem The Sun. Podle listu se Trumpa protestní akce dotkly. Protesty proti návštěvě amerického prezidenta se konají nejen v Londýně, ale i v dalších pěti desítkách britských měst. Demonstranti navíc chtějí být vidět a slyšet na všech místech, kde prezident bude.

V ulicích metropole jsou tisíce demonstrantů, hlavní protestní pochod s vyvrcholením na Trafalgarském náměstí je svolán na odpoledne. Organizátoři hovoří o účasti až 100.000 lidí. Účast mimo jiné přislíbil někdejší předseda opozičních labouristů Ed Miliband.

„Svým rasismem, nenávistí k ženám, útoky na demokratické hodnoty se snaží legitimizovat autoritářskou politiku, což je hluboce nebezpečné a velmi to ohrožuje naši společnost,“ napsal o Trumpovi na twitteru Miliband.

Není výjimečné, že do Londýna se na demonstrace sjely celé rodiny. Do metropole přijela také Eleanor z Mossley se svou šestiletou dcerou Edith. Ta si s maminčinou pomocí vyrobila transparent, na kterém vyjadřuje smutek z odebírání dětí migrantům, kteří do USA vstoupili nelegálně. Eleanor řekla, že její dcera o sporném dění v USA, které mezitím Trump zastavil, ví z rozhlasu. Eleanor sama vyjádřila přání demonstrace se zúčastnit.

S dcerami je ve městě i Dawn Hitchenová ze Sussexu. „Je neuvěřitelné, kolik moci může být soustředěno v rukách jediného muže, který je tak mimořádně nezpůsobilý,“ řekla.

V centru města demonstrují také zástupci sexuálních menšin. Šéfka charitativní organizace Stonewall Ruth Huntová Trumpovi vzkazuje, že sexuální menšiny jsou nedílnou součástí společnosti. Organizace bojuje za práva lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob.

Mezi demonstranty je také Michael Avenatti, který je právním zástupcem pornoherečky Stephanie Cliffordové, známé jako Stormy Daniels. Ta tvrdí, že v roce 2006 prožila aférku s Trumpem, který to ale popírá. Avenatti se v Londýně účastní pochodu žen, který později odpoledne skončí na náměstí před parlamentem.