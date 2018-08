Trumpovy protiíránské sankce dopadají i na Česko. Koruna a firmy jsou rukojmí v souboji mocností

Pro administrativu Baracka Obamy bylo uzavření jaderné smlouvy s Íránem v roce 2015 jedním z největších úspěchů, naopak administrativa Donalda Trumpa oslavuje jednostranné vypovězení této smlouvy, spolu se kterým začala oživovat protiíránské sankce. Jejich první vlna se teď začala projevovat v praxi.

Aktuálně, od úterního rána, je obnovenými sankcemi Spojených států zasažen především íránský automobilový sektor, obchod s drahými kovy či finanční transakce. Podle analytiků však restrikce dolehnou nejen na autokratický režim, ale i na evropské firmy – Volkswagen, Peugeot, Airbus či Total, které se do země po uvolnění poměrů vrhly a měly tam rozjednaný velký byznys. Během druhého kola sankcí, které vstoupí v platnost na podzim, pak bude země odstřižena i od mezinárodních plateb a částečně i od klíčového exportu ropy.

Je zřejmé, že sankce, které opět vstoupily v platnost ze strany Spojených států, mají dopad i na evropské firmy. „Všechny společnosti nutně potřebují přístup do amerického bankovního a finančního systému a přístup k americkým dolarům. Nemají proto jinou možnost, než se sankcím podřídit,“ vysvětluje pro INFO.CZ makroekonomický expert Saxo Bank Christopher Dembiq. Trump to během úterního poledne shrnul lapidárněji: „Kdo chce obchodovat s Íránem, nebude obchodovat se Spojenými státy.“

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!