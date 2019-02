Trumpův jedenáctiletý jmenovec na sebe v Kongresu strhl pozornost. Prezidentský projev prospal

Šesťáka Trumpa šéf Bílého domu pozval, protože chlapec se kvůli svému příjmení stal terčem šikany. Školákova matka Megan Trumpová uvedla, že syna dokonce odhlásili ze školy a vyučovali rok doma, neboť Joshua kvůli ústrkům ztratil chuť do života.

Šikanou Joshua podle matky trpěl i ve školním autobuse, kde si ho skupinka spolužáků neustále dobírala. Rodiče ho proto přihlásili na jinou školní linku, ale jeho jméno se provalilo hned během první jízdy.

Goodnight, everyone. May you snooze as peacefully as Joshua Trump, the young man who became a legend tonight. #SOTU pic.twitter.com/Cc7XoDmbZ6