Trumpův poradce se opřel do zvláštního vyšetřovatele: Ukončete to, prezidenta jste mučil dost

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller by měl svou práci ukončit, protože má všechna fakta, která k rozhodnutí potřebuje. Televizi Fox News to ve středu řekl poradce prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani. Vyšetřování Muellerova týmu, zaměřené na údajné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb, už trvá rok a "je čas říci dost," konstatoval Giuliani.