Trumpův vřelý přístup ke Kimovi na pranýři: Pomáhá legitimizovat brutálního diktátora, tvrdí kritici

"Tady máme prezidenta ze svobodné části světa, jak si potřásá rukou s jedním z nejbrutálnějších diktátorů v dějinách, s mužem obviňovaným ze zločinů proti lidskosti. Stojí společně před americkými a severokorejskými vlajkami, kterým je dána stejná důležitost," píše komentátor Steve Grzanich.

Také odbornice na Severní Koreu v americkém Wilsonově centru Jean H. Leeová upozorňuje, jaký význam má pro KLDR stisk ruky Trumpa s Kimem. "V Severní Koreji to bude vyzdvihováno jako okamžik, kdy Spojené státy uznaly Severní Koreu jako sobě rovnou," uvádí Leeová. Podle ní skutečnost, že americký prezident přeletěl polovinu světa, aby se setkal s vůdcem "velmi chudé a velmi malé země", dává Kimovi obrovskou legitimitu.

"Právě to měl Kim v úmyslu, když stupňoval své zbrojní testy. Chtěl přimět amerického prezidenta, aby s ním zasedl k jednacímu stolu. Je pro mě šokující sledovat, že mu dáváme přesně to, co chtěl," tvrdí Leeová.