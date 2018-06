Trumpův zeť sepsul Abbáse a oheň je na střeše. Palestinci: USA chtějí sesadit našeho prezidenta

„Mám pochybnosti o tom, zda je prezident Abbás schopen, nebo spíše ochoten uzavřít mírovou dohodu. Za poslední čtvrtstoletí nezměnil svá východiska. Po tuto dobu také k žádnému posunu nedošlo. Obě strany si teď musejí výrazně vyjít vstříc a já si nejsem jist, že se Abbás tímto směrem dokáže vydat,“ uvedl Kushner pro arabský deník Al-Quds, který vychází v Jeruzalémě.

Jared Kushner je Trumpovým vyjednavačem na Blízkém východě, kterému v regionu (a této roli) vypomáhá bývalý prezidentův právník Jason Greenblatt. Oba muži jsou teď na regionálním turné, návštěvu si naplánovali v Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Kataru i Saúdské Arábii. Palestina chybí. Její vedení odmítá americké angažmá v mírovém procesu poté, co Spojené státy v květnu přesunuly velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a symbolicky tak uznaly celý Jeruzalém za hlavní a nedělitelné město Izraele.

Kushnerovo vyjádření přichází v době, kdy arabská i izraelská média vydatně spekulují o Abbásově zdravotním stavu. A kdy je palestinská politická scéna opravdu strnulá v očekávání mocenské změny, i když zřejmě nebude nijak dramatická. Američané navíc už měsíce slibují, že brzy, ale opravdu brzy předloží onu mírovou „Dohodu století“, která vyřeší desetiletí trvající spor, její text ale oficiálně stále znám není. Zůstává tak bombastický název typický pro barnumský styl amerického prezidenta a dohady, či spíše jen fámy probírané v médiích.

Američané prý pro Gazu chystají přístav na Sinaji

Podle jedné ze zpráv tak Američané vidí hlavní město budoucího nezávislého palestinského státu ve vesnici Abú Dís u Jeruzaléma. Jinými slovy: Arabům by nezůstalo z Jeruzaléma nic. To odmítli nejen Palestinci, ale během jednání s Kushnerem zřejmě i další arabští vůdci, kteří také trvají na tom, aby budoucí palestinská vláda sídlila ve východní, převážně arabské části Jeruzaléma.

Pravděpodobnějším se tak jeví návrh zmíněný deníkem Haaretz, podle kterého zůstane celé jeruzalémské Staré město pod kontrolou židovského státu, přičemž Izrael výměnou za něj předá budoucímu palestinskému státu tři až pět arabských předměstí Svatého města. Tyto části východního Jeruzaléma se stanou jádrem hlavního města Palestiny. Lídři sunnitského světa žádají, aby muslimové měli v každém případě volný přístup do mešit Skalní dóm a al-Aksá, které se nacházejí ve Starém městě. Podle televize Al-Džazíra by dokonce mohl mezi Palestinou a Chrámovou horou ve Starém městě, kde obě mešity stojí, vzniknout speciální koridor.

Pro Pásmo Gazy pak Američané údajně chystají ekonomický plán, na který chtějí vybrat v sunnitských monarchiích Zálivu až 500 milionů dolarů. Na severu Sinajského poloostrova plánují nový přístav sloužící Gaze i další projekty. Kushner v rozhovoru pro zmíněný list Al-Quds uvedl, že „americký mírový plán by hospodářsky pomohl také Jordáncům a Egypťanům“, tedy sousedům palestinského Západního břehu a Pásma Gazy.

Ekonomika vše vyřeší, obchodovat lze i přes zeď

Americká administrativa se vůbec zamilovala do ekonomických proklamací. Kushner nejprve Palestincům zalichotil, když je označil za „pracovité, konkurenceschopné a velmi vzdělané“. Podle něj se po přijetí amerických návrhů budou moci podílet na technologických úspěších Izraele i navzdory skutečnosti, že je od židovského státu dělí separační zeď. „Pevně věřím, že i když je v zájmu bezpečnosti nutné jasně vymezit a zabezpečit vzájemné hranice (mezi Izraelem a Palestinou), lze bourat hospodářské bariéry a obě ekonomiky více propojit,“ tvrdí nadšeně Trumpův zeť.

Co se území týče, televize Al-Džazíra předpokládá, že podle washingtonského plánu by nezávislá Palestina v první fázi sestávala z celého Pásma Gazy a asi 40 procent Západního břehu, které už nyní spravují úřady autonomie. Izrael by si podržel kontrolu nad údolím Jordánu. O osudu židovských osad na palestinském Západním břehu by se rozhodovalo později a postupně. Koridor spojující obě palestinské části zřejmě není v projektu ani naznačen, takže by cestu mezi Západním břehem a Pásem Gazy plně ovládal židovský stát, odhaduje katarská stanice.