Turecká vláda získala kladivo na neposlušné. Co všechno jí dovolí nový protiteroristický zákon?

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hodlá pokračovat v dalších čistkách ve státní správě a také v zásazích proti tureckým Kurdům, zastáncům lidských práv a komukoliv, kdo by se odvážil protestovat proti vládě. Je to zřejmé ze znění nového protiteroristického zákona, který schválil turecký parlament a jehož mimořádná opatření budou v platnosti příští tři roky. Přitom od předloňského pokusu o puč už bylo z práce vyhozeno okolo 180 tisíc vojáků, soudců, učitelů, úřední či firem kontrolovaných státem, zadrženo bylo přes 140 tisíc lidí a zatčeno bylo okolo 80 tisíc tureckých občanů.

Důvodem k těmto čistkám bylo oficiálně napojení těchto lidí na strůjce neúspěšného vojenského puče z 15. července 2016 nebo na další teroristické organizace. Turecké úřady obviňují z organizace a podpory puče hnutí muslimského klerika Fethullaha Gülena, který žije v exilu ve Spojených státech a jehož příznivci měli ovládnout část armády, státní správy a školství. Další vyhození a zatčení byli obviněni z napojení na teroristické skupiny tureckých Kurdů a levičáků. Úřady zasáhly také proti prokurdské Lidově demokratické straně (HDP), pozatýkaly její příznivce, některé členy a část jejího vedení.

Vládě a prezidentovi umožnilo tento zásah vyhlášení výjimečného stavu po pokusu o puč a jeho následné prodlužování. Prezident Erdogan ovšem slíbil, že výjimečný stav ukončí a parlament skutečně 18. července letošního roku už dále výjimečný stav neprodloužil. Zároveň ovšem Erdoganova vládní Strana spravedlnosti a rozvoje navrhla nový protiteroristický zákon, který mu umožní pokračovat v rozsáhlých čistkách. „Nový zákon zachová vládě a prezidentovi mnohé z nadměrných pravomocí, které měli za výjimečného stavu, který formálně skončil 18. července,“ komentovala to organizace Human Rights Watch zabývající se dodržováním lidských práv ve světě. Podobně se vyjádřila i Maja Kocijancic, mluvčí úřadu vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

V některých oblastech se dokonce situace oproti výjimečnému stavu ještě zhorší. Například vyhození státní zaměstnanci a soudci se teď budou moci odvolat proti svému vyhození jen k těm, kteří je propustili z práce a dotyčná ministerstva a další úřady nebudou muset zřejmě své rozhodnutí zdůvodňovat. Postačí pouhá podezření z napojení na organizace, které Bezpečnostní rada státu označí jako nepřátelské. Vojáci mohou být okamžitě jen na základě podezření zbaveni své hodnosti a to i bez rozhodnutí soudu. S hodností samozřejmě souvisí i výplata. Vyšetřovatelé také mohou okamžitě prohledat jejich domy a zabavit jejich majetek včetně automobilů a nemovitostí.

Policie bude moci zadržet podezřelé bez soudního rozhodnutí až na 12 dní v případě, že obviněný bude součástí podezření ze „skupinového zločinu“. Tím je například i stávka nebo demonstrace. Nebude k tomu potřeba formálního obvinění. Dosud policie mohla zadržet podezřelého na 48 hodin. Pak bude policie sice muset zadržené propustit, ale může je okamžitě poslat do vazby znovu v rámci toho samého vyšetřování. Ve vazbě pak může být formálně obviněný 90 dní bez spojení se svým advokátem. Dosud to bylo 30 dní. Organizace obhajující lidská práva upozorňují na to, že v průběhu této doby jsou obvinění často vystaveni tlaku, aby se přiznali k vzneseným obviněním, prodloužení vazby jen tento tlak zvyšuje.

Nový zákon omezuje i možnost pořádat demonstrace a shromáždění – na prostranstvích pod širým nebem musí skončit do západu slunce, ve vnitřních prostorách musí skončit do půlnoci. Nesmí přitom „narušovat veřejný pořádek“. Guvernéři provincií navíc budou moci zakázat shromáždění z „důvodů bezpečnosti“ v určitých oblastech. Kritici zákona se obávají toho, že to povede k zákazu opozičních shromáždění v centrech měst například během různých výročí. Mohou dokonce zakázat vstup některým lidem nebo skupinám lidí „narušujícím veřejný pořádek“ vstup do jednotlivých měst či jejich částí nebo jejich opuštění až na 15 dní.

Fakticky to povede k tomu, že prezidentem jmenovaní guvernéři, mohou uvalit na jakékoliv město něco jako „stav obležení“. Nikdo nebude moci dovnitř a nikdo nebude moci ven. Něco podobného použily turecké úřady v roce 2015 proti protestujícím Kurdům na východě země. Tehdy ovšem města odřízla od světa armáda, nyní by to mohly udělat civilní úřady. Nebo dokonce zřídit stálé kontrolní body kolem některých měst. Není divu, že zatím nejtvrdší kritiky zákona jsou opoziční poslanci prokurdské HDP. Jeden z nich, Ahmet Sik, označil nový zákon za „institucionalizaci represivního režimu“ a označil vládní poslance, kteří ho podporují, za nemorální. Poté byl z jednacího sálu vyveden a kvůli urážce poslanců dostal zákaz účastnit se dalších dvou jednání parlamentu.