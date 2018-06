Turecko převzalo první americké stíhačky Lightning. Putinovy „supersuchoje“ opět neuspěly

Na světě momentálně není lepší bojový letoun, než je americký F-35 Lightning. Prvních třicet těchto superstíhaček by do roku 2022 mělo získat i Turecko, dvě si během slavnostního ceremoniálu zástupci tureckého letectva převzali v první letní den v Texasu. Do Turecka první lightningy přiletí v listopadu roku 2019, celkem za stovku letounů Turecko zaplatí zhruba pětadvacet miliard dolarů.

Až potud je celá záležitost jednoduchá. Turecko je americký spojenec v rámci Severoatlantické aliance, na dodávkách tedy není co řešit. Problém je, že pod autoritativním vedením prezidenta Erdogana země na Bosporu předvádí mnohdy krkolomné geopolitické přemety. Na jedné straně tak sice je členem NATO, současně si ale od Ruska kupuje jeho nejpokročilejší protiletecké baterie S-400; plánuje za ně vydat zhruba dvě a půl miliardy dolarů.

Pro Spojené státy z těchto nákupů vyplývá určitá nejistota. Nikde totiž není záruka, že se pokročilé technologie obsažené ve strojích F-35 nedostanou do ruských rukou. Svoje pochybnosti už v tomto smyslu vyjádřil i americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo. Asi nejlépe a nejobsáhleji strach z F-35 v rukách autoritativního tureckého prezidenta Erdogana popsal izraelský deník Haaretz.

Pompeo by podle všeho nebyl proti tomu, aby byly dodávky F-35 do Turecka zastaveny. Stejně to vidí i americký Senát. Ten 18. června do návrhu zákona schvalujícího národní obranu NDAA (National Defense Authorization Act) pro rozpočtový rok 2019 vložil klauzuli, která výslovně zakazuje dodávky stíhaček F-35 do Turecka. Senátoři požadují bezpečnostní záruky, že americké technologie Turecko neposkytne Rusku. Podle CNN proti návrhům obou komor Kongresu vystupuje americký ministr obrany James Mattis. Ještě před odesláním tohoto zákona k prezidentu Trumpovi se Mattis snaží kongresmany přesvědčit, aby protitureckou klauzuli odstranili nebo zmírnili.

To, že mezi dvěma z nejvýznamnějších ministrů americké administrativy vypukl spor, je jenom slabá útěcha pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten coby třetí ve hře doufal, že se mu povede do Turecka prodat stíhačky Suchoj Su-57.

To by přitom pro celý ruský letecký průmysl bylo zcela žádoucí. Vývoj Su-57 dostal Suchoje na hranici bankrotu. Přitom se počítalo s tím, že dluh, který firma vyrobila, se povede zalátat z peněz, které budou do dalšího vývoje letounu dávat zahraniční zájemci. Indie nicméně z tohoto podniku, který nejvíc ze všeho připomíná vcelku příhodně pověstný model letadlo, vycouvala – a tím se celý projekt ocitl doslova na suchu.

Výkony Su-57 nad Sýrií Turecko zjevně nepřesvědčily. Je ovšem možné, že pokud v americkém Kongresu přetlačí Pompeo Mattise a dodávky F-35 Ankaře se zastaví, čas Su-57 ještě přijde.