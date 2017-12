U doněckého velitele, který obdivuje Zemana, i s uprchlíky v džungli. Reportáže roku 2017 ze světa

Rok 2017 byl v Evropě ve znamení voleb, naši reportéři pro vás přímo z místa pokrývali ty v Nizozemsku, Francii i Německu. Dívali se ale při tom i daleko za politiku. Přinesli vám příběhy lidí, kteří bojují proti systému i za něj. Vzali vás mezi uprchlíky a migranty, a to hned několikrát. Do obávané džungle v Calais i třeba na alpský přechod, kde lidé z Afriky bojují s mrazem a sněhem o život. Nezapomenutelný je také Saša Dolar a jeho podivuhodný svět na Donbase nebo odhodlaná Kelly, která jen zázrakem a tvrdohlavostí přežila teror v Bataclanu. Připomeňte si nejčtěnější reportáže ze zahraničí roku 2017.

Briançon, nejvýš položené francouzské město. Metr sněhu jen za poslední týden. Teploty hluboce pod nulou. Místní upozorňují, že s příchodem zimy se výrazně zhorší situace, kterou řeší už několik měsíců. Od léta k nim totiž z Itálie přicházejí přes průsmyk Col de l´Echelle desítky migrantů, převážně Afričanů, týdně. Sníh vidí poprvé v životě a v teniskách, bez ponožek a bez jídla na extrémní podmínky rozhodně nejsou připraveni.

Domobrany hrají ve válce na Ukrajině významnou roli. Dobrovolnické bataliony s nacionalistickým nebo kriminálním pozadím bojují na obou stranách konfliktu. V samozvaných republikách Doněck a Luhansk tvořily ale donedávna jedinou bojovou složku. Jejich členové válčili nejen s ukrajinským protivníkem, ale také mezi sebou o kořist a moc. Pod vedením ruských poradců se nakonec spojily pod jednotné velení a fungují teď na principu armády. Reportérka Tereza Engelová se jako jedna z mála českých novinářů dostala do Doněcku, kde se setkala s velitelem bývalé Hornické divize 4. batalionu Vostok Alexandrem Popovem. Z předválečného období ho celá Ukrajina znala jako účastníka pěvecké soutěže X Faktor – Sašu Dolara.

Velitel doněckého batalionu zazářil v X Faktoru. Jezdí ve škodovce a obdivuje Zemana

Je pár dní po 17. listopadu a v maďarské metropoli Budapešť se schází proevropské, liberální strany ze středoevropského regionu. Chtějí vytvořit cosi jako alternativní Visegrad. Ten sám o sobě podle nich představuje toxickou značku – odmítání uprchlíků i hrátky s myšlenkou o vystoupení z Evropské unie. Mladé politické partaje a rodící se hnutí chtějí ukázat, že tak nesmýšlí všichni obyvatelé regionu. V Budapešti mluvili o tom, jak toho docílit a kde brát inspiraci do národních voleb, které se blíží. Právě Maďarsko čekají už na začátku příštího roku, a jak se shodují místní politici: kampaň zřejmě nebude vůbec příjemná.

REPORTÁŽ INFO.CZ: Chceme alternativní Visegrad, shodly se mladé politické strany v Budapešti

Lidská práva, solidarita s uprchlíky a boj s rasismem, xenofobií a nenávistí. To jsou témata, která zajímají obyvatele Berlína. Žádná politika. Žádné volby. Jen několik dní před tím, než se rozhodne, zda německá konzervativní kancléřka Angela Merkelová již počtvrté obhájí kancléřský úřad, nebo jí v něm vystřídá největší rival sociální demokrat Martin Schulz, ulicemi hlavního města Německa za dohledu policistů pochodovaly tisícovky mladých lidí. INFO.CZ bylo u toho.

Na travnatém svahu za svodidly poposedává necelé desítka mladíků. Podle vzhledu zřejmě z Afriky. Možná přišli obhlédnout terén. Čekají na svou příležitost, jak se dostat do Británie. Na dálničním nadjezdu projíždí jeden kamion za druhým – způsob, jak se přes kanál dostat. K běžencům se po silnici blíží policejní auto znamenající kontrolu dokladů. Jeden z mála výjevů, který v nenápadném francouzském městečku na pobřeží kanálu La Manche prozrazuje, že místo je přestupní stanicí pro tisíce migrantů na jejich cestě do Spojeného království. Ulice Calais jsou v deštivém květnovém počasí opuštěné. Občas po nich projde starší pár, většinou britští turisté. Místní se o migrantech bavit nechtějí. „Ne, to opravdu ne,“ odmítají naše otázky v místní kavárně a pozorují novinářskou návštěvu podezřívavým pohledem až do chvíle, kdy zaplatí a odejde.

Byl to klub, který mimo Francii znali jen ti zasvěcení, dnes jméno Bataclan něco řekne asi každému. Z baru a koncertního sálu je symbol zranitelnosti Evropy. Smrt 89 lidí tu dnes poměrně chladně připomíná pamětní deska na stěně u vstupu. Co chvíli se u ní lidé tiše zastaví, někdo si ji vyfotí, jiný jen zavrtí hlavou. Na skle zavřených skleněných dveří někdo červeným písmem napsal Fuck ISIS, o kousek dál připomíná zvěrstva teroristů díra po kulce ve fasádě, ve které je zastrčená růže. I rána na duši Francouzů je po sérii teroristických útoků stále otevřená a právě toho se snaží využívat neúspěšná kandidátka na prezidentku a bývalá šéfka krajně pravicové strany Národní fronta Marine Le Penová, říká v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ Kelly Le Guenová – hudební recenzentka, která teroristický útok v pařížském klubu přežila.

Exkluzivně: Přežila teror v Bataclanu. Útoky Národní fronty jsou podle ní ještě horší