Uganda zvažuje převzetí migrantů z Izraele. Přijmou až 500 afrických uprchlíků

Uganda zvažuje, že z Izraele převezme 500 afrických migrantů. Dnes to oznámil ugandský ministr pro mimořádné situace Musa Ecweru. Podle agentury Reuters je to poprvé, kdy tato východoafrická země přiznala, že o žádosti Tel Avivu jedná. Izrael chce vyhostit až 40.000 běženců hlavně z Eritreje a Súdánu. Uganda je přijímání uprchlíků otevřená, v zemi už ale pobývá přes milion Jihosúdánců.

„Stát Izrael ve spolupráci s organizacemi pro uprchlíky požádal Ugandu, aby přibližně pěti stovkám Eritrejců a Súdánců umožnila přesídlit na své území. Vláda a ministerstvo tuto žádost zvažují,“ uvedl Ecweru, který má na starosti i uprchlíky.

Ugandský ministr zahraničí Okello Oryem na začátku ledna řekl, že neexistuje žádná dohoda o přesunu afrických přistěhovalců z Izraele do Ugandy. Izraelské nevládní organizace na podporu migrantů ale už tehdy tvrdily, že Uganda a Rwanda (předběžně) souhlasily, aby k nim přesídlili Afričané, kteří Izrael dobrovolně opustí. Od roku 2013 dorazilo do Ugandy a Rwandy přibližně 4000 migrantů z Izraele.

Izraelské úřady v lednu vzkázaly mužským migrantům z Afriky, aby z Izraele do dubna odešli s nabízenou finanční pomocí. Jinak je prý vsadí do vězení. Podle Jeruzaléma si mohou vybrat, zda se vrátí do vlasti, nebo vycestují do neupřesněných třetích zemí.

V Izraeli pobývá zhruba 38.000 Afričanů, kteří se do země dostali nezákonně z Egypta před tím, než Izrael v roce 2014 vybudoval na hranici plot. Většinou tvrdí, že utekli před násilím ve vlasti, Izrael je však považuje za ekonomické migranty.

Uganda se v Africe stala zemí s největším počtem uprchlíků na svém území. Na návrat do válkou zmítané vlasti v ní čeká přes milion Jihosúdánců.