Ukrajinské volby ovládl komik Zelenskyj, ukazují průzkumy. Ve 2. kole se zřejmě utká s Porošenkem | info.cz

Dnešní první kolo ukrajinských prezidentských voleb pravděpodobně s nemalým odstupem vyhrál herec Volodymyr Zelenskyj, do druhého kola by měl spolu s ním postoupit dosavadní prezident Petro Porošenko. Vyplývá to z průzkumů provedených u volebních místností. Třetí Julija Tymošenková odhady sociologických společností zpochybnila a označila je za zmanipulované. Podle zjištění její strany Vlast postupuje do druhého kola spolu se Zelenským ona.