Ukrajinu čeká lekce populismu. Nový prezident plánuje čistky, konec imunity a diktát referend | info.cz

Nově zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poodkryl své plány. Televizní komik bez jakékoli zkušenosti s politikou krátce po nedělních volbách oznámil, že co nejdříve navrhne zákon o „vládě lidu“ skrze referenda. Avizoval také čistku v parlamentu nebo armádě. Nic to nemění na faktu, že nástup Zelenského provázejí obavy a nejistota – nikdo netuší, co jen slibuje a co hodlá skutečně prosazovat. Respektive zda to vůbec bude v jeho silách.