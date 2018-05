Uplynulo pět let od odhalení domu hrůzy. Ariel Castro unesené ženy znásilňoval, bil a týral hladem

Ariel Castro byl americký zločinec portorického původu, který v letech 2002-2004 unesl a až do roku 2013 věznil, mučil a znásilňoval tři mladé ženy. Dnes je to přesně pět let, co byly osvobozeny. Castro byl odsouzen k doživotí, ale o měsíc později byl nalezený oběšený ve své cele.