Uprchlíci jako kořist. Kolumbijské gangy verbují do svých řad zoufalé Venezuelany, neuniknou ani děti

Humanitární krizi ve Venezuele, kde je už několik let nedostatek základních potravin a léků, využívají někdejší levicoví povstalci z Kolumbie a další kriminální gangy. V pohraničních oblastech verbují do svých řad zoufalé Venezuelany a indoktrinují svou ideologií i děti ve školách, vyplývá z reportáže, kterou o víkendu přinesl argentinský server Infobae.

Kolumbijští povstalci z organizace Vojsko národního osvobození (ELN) rozšiřují verbováním venezuelských migrantů své řady, aby si upevnili postavení v pohraničních oblastech. Tam operují i další kriminální skupiny, některé tvořené příslušníky oficiálně rozpuštěných levicových geril Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) či Lidové vojsko osvobození (EPL).

„Utábořili se na nových územích a nyní kontrolují skoro celou hranici s Venezuelou,“ uvedl Javier Tarazona, ředitel nevládní venezuelské organizace Fundaredes. Dodal, že tyto kolumbijské skupiny operují i v pohraničních oblastech Venezuely a mají pod kontrolou i některé zlaté doly ve státech Bolívar a Amazonas.

Výhrůžky, falešné nabídky práce, vzdělání pro děti či potraviny – tak lákají gangy do svých řad Venezuelce, kteří prchají ze země, kde kolabuje hospodářství a kde není dostatek potravin a léků, množí se výpadky elektrické energie a 70 procent vody z vodovodů je pochybné kvality. Do Kolumbie v posledních několika letech utekl zhruba milion lidí, z toho čtvrtina nemá doklady. A právě ti jsou nejnáchylnější k tomu nechat se zlákat do levicových geril.

Tyto zločinecké skupiny, které se živí únosy, vydíráním a obchodem s drogami či zbraněmi, nabízejí dobrý „plat“. „Mnozí Venezuelané volí mezi hladem a členstvím v těchto kriminálních skupinách,“ uvádí nevládní organizace InSight Crime, zabývající se studiem organizovaného zločinu v Latinské Americe. Podle ní gerily nabízejí Venezuelcům 63 dolarů měsíčně (asi 1640 Kč), což je zhruba dvojnásobek minimální mzdy ve Venezuele.

Venezuela na kolenouautor: Info.cz/BBC/Reuters/UNHCR

ELN šíří propagandu i ve venezuelských školách, kam distribuuje letáky například ve formě omalovánek. Učitelům, kteří se tomu snaží zabránit, povstalci vyhrožují smrtí. Podle organizace Fundaredes už několik tisíc nezletilých přestalo chodit do školy, aby mohlo podporovat své rodiny z peněz od gerilových skupin.

Propagandu šíří tyto skupiny v pohraničních oblastech i prostřednictvím radiového vysílání. Podle organizace Fundaredes se jim v tom místní úřady ani nesnaží zabránit, stejně jako s nimi někteří úředníci zřejmě spolupracují při rozdělování potravinové pomoci. Na té je ve Venezuele závislých asi 70 procent obyvatel.

Tyto potravinové balíčky dostávají Venezuelané za velmi nízké ceny, ELN je ale rozdávají lidem zadarmo. Na krabice s vládním logem a obrázkem venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho zesnulého předchůdce Huga Cháveze přitom ELN nalepuje svou propagandu. Kromě svého loga v ní slibuje „naději na lepší život“ a odvolává se na odkaz „velitele (Huga) Cháveze“.

„Rozdělovat potraviny by měla vláda, ale jako matka samoživitelka tuhle pomoc přijímám, abych nakrmila své děti,“ řekla reportérce serveru Infobae jedna z Venezuelek.