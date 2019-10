USA hodily Kurdy přes palubu. Erdoganova ofenziva do Sýrie má od Trumpa zelenou | info.cz

Turecko podnikne invazi do severní Sýrie proti místním Kurdům. Potvrdila to americká administrativa s dovětkem, že vojáci USA se na akci nijak podílet nebudou a také jí nijak nebudou bránit. Americký prezident Donald Trump tak korunuje svoji blízkovýchodní politiku a spojenecké Kurdy v podstatě hází přes palubu.

Zásadní změna americké politiky na Blízkém východě. Tak lze číst nedělní prohlášení Bílého domu, které dalo tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi volnou ruku ve vojenské operaci proti syrským Kurdům. „Turecko brzy pokročí se svojí dlouho plánovanou operací v Severní Sýrii. Ozbrojené síly Spojených států ji nebudou podporovat, ani v ní nebudou zapojeny,“ citoval z prohlášení deník The New York Times. Turecká ofenziva by mohla začít každým dnem.

Jinými slovy, Američané opouštějí území ovládané kurdskými spojenci, kteří s nimi bojovali bok po boku proti takzvanému Islámskému státu. Administrativa amerického prezidenta sice o Sýrii a Iráku mluví jako o územích osvobozených od teroristů, džihádisté v oblasti se ale nevzdávají. Odborníci se spolu s generály z Pentagonu shodují v tom, že stažení amerických sil ze severní Sýrie teď představuje pro teroristy novou šanci. Přesun amerických vojáků začal už v pondělí za rozbřesku, kdy se americké jednotky začaly stahovat z některých měst.

Prezident Donald Trump se rozhodl stáhnout nejméně 100 až 150 vojáků z hraniční oblasti navzdory radám expertů z Pentagonu i ministerstva zahraničí, kteří upozorňovali, že americká přítomnost je důležitá nejen kvůli pokračujícím protiteroristickým operacím, ale i jako protiváha vlivu Íránu a Ruska. V celé severní Sýrii působí ještě asi tisíc Američanů.

Kurdové už Americe nikdy neuvěří

Pás území podél syrsko-tureckých hranic až dosud ovládaly jednotky Syrských demokratických sil (SDF) tvořené kurdskými i arabskými bojovníky, které řada amerických generálů označovala za nejspolehlivější spojence v boji proti IS. „Povolit Turecku jít do severní Sýrie je jedním z nejvíce destabilizačních kroků, které můžeme na Blízkém východě udělat. Kurdové nebudou Americe už nikdy věřit. Aby se ochránili, budou se snažit o nezávislost a nové spojence,“ napsal v neděli na twitteru demokratický kongresman Ruben Gallego, jenž sloužil jako voják námořnictva ve válce v Iráku.

Zdá se, že k Trumpovu překvapivému rozhodnutí přispěl víkendový telefonát s Erdoganem. Tomu americký prezident kdysi hrozil, že ho hospodářsky zničí, pokud Ankara na Kurdy udeří, později ale prohlásil, že se Erdogan „stal jeho přítelem“. A zatímco ještě na konci září na summitu OSN se zdálo, že zvítězí názor amerických generálů, kteří nechtěli Turky na území ovládané Kurdy pustit, během několika dní se věci změnily. Erdogan přiletěl do USA, kde se ale zúčastnil jen oficiální večeře organizované Trumpem a k separátní schůzce nedošlo. V neděli si proto oba muži volali.

USA podle zdrojů NY Times přesto nemají ponětí, jak bude turecká invaze vlastně vypadat – zda bude pozemní i letecká, jak hluboko do syrského území Turci půjdou atd. Trumpova administrativa dala Erdoganovi volnou ruku k vytvoření „bezpečnostní zóny“ na stávajícím kurdském území. Turecký prezident sem plánuje poslat stovky tisíc syrských uprchlíků – ti ale přišli odjinud a z domů, které by měli v hraničním pásmu osídlit, budou muset odejít zase jiní lidé. Kritici tak tvrdí, že Erdogan jen vytvoří další uprchlíky a postará se o nechtěný comeback Islámského státu.

Dostanou se džihádisté na svobodu?

Jednotky SDF navíc na různých místech Sýrie vězní desítky tisíc stoupenců IS nebo jejich rodin. Patří sem i stovky zahraničních bojovníků, které si odmítají převzít evropské státy. Washington proto Ankaře vzkázal, že bude zodpovědná za „všechny bojovníky IS v oblasti“.

Syrské demokratické síly varovaly, že by se teroristé mohli díky turecké invazi dostat na svobodu. „Spojené státy nedostávaly svým závazkům a stahují své síly z turecké hranice. Turecká vojenská operace bude mít negativní důsledky na náš boj proti Daeši (IS) a zničí stabilitu, které tu bylo dosaženo za poslední léta,“ píše se v jejich prohlášení s tím, že mají právo se bránit.