USA už nalily do afghánského letectva desítky miliard. Výsledky jsou ale žalostné

Jedenáct let poté, co Spojené státy začaly budovat afghánské vojenské letectvo, se celkové výdaje na tento projekt vyšplhaly na osm miliard dolarů (178 miliard Kč). Výsledky jsou přitom skrovné a Afghánci budou podle expertů spoléhat na podporu Američanů ještě mnoho let. Takováto závislost na americkém letectvu může zkomplikovat plány prezidenta Donalda Trumpa na stažení amerických vojáků ze 17 let trvající války proti tálibánským povstalcům, píše deník The New York Times.