USA v tichosti obžalovaly Assange. Informace na veřejnost unikla nedopatřením

Na zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange byla už před delší dobou ve Spojených státech podána obžaloba, která byla dosud držena v tajnosti. Na svých internetových stránkách o tom informuje americký list The Washington Post. Podrobnosti o obžalobě nejsou známy.

Informace se dostaly na veřejnost nedopatřením v souvislosti s jiným případem, který s Assangem nesouvisí. Jeden z vyšetřovatelů v srpnu žádal soud ve městě Alexandria ve Virginii, aby obžalobu na Assange udržoval v tajnosti, „dokud nebude zatčen na základě důvodů uvedených v obžalobě, a nebude tak moci uprchnout nebo se vyhnout zatčení a vyhoštění“. Zástupci WikiLeaks k tomu dnes podle agentury Reuters uvedli, že tuto pasáž kdosi do podkladů zjevně překopíroval omylem.

Assange posledních šest let přebývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Uprchl tam, aby se vyhnul vydání do Švédska v souvislosti s obviněním ze znásilnění; Assange se mimo jiné obával, že by přes Švédsko mohl být předán americké justici. Vinu v kauze údajného znásilnění popírá a Švédsko nakonec případ odložilo. Vztahy mezi Assangem a ekvádorskými představiteli jsou v poslední době dost napjaté, připomíná agentura DPA.

Sedmačtyřicetiletý Assange může však být stále zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku nebo v Afghánistánu. V prezidentské kampani v roce 2016 server WikiLeaks zveřejnil e-maily americké Demokratické strany, které ukradli hackeři, a poškodil tak Hillary Clintonovou, rivalku současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa.