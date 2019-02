USA vypověděly dohodu o raketách. Čeká nás nové kolo zbrojení?

Spojené státy dnes vypověděly jednu z nejdůležitějších odzbrojovacích dohod historie, smlouvu s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987. Moskva v reakci pohrozila odvetnými opatřeními. Proč Američané smlouvu vypověděli, jak se to dotkne Evropy a zbytku světa a jak to bude s kontrolou jaderných zbraní? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky.

Proč Spojené státy smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) vypověděly?

Podle Washingtonu Rusko „příliš dlouho a beztrestně“ tuto smlouvu, která zakazuje oběma stranám mít pozemní rakety s doletem mezi 500 a 5500 kilometry, porušovalo. Spojené státy si stěžovaly hlavně na vývoj a zkoušky ruských střel SSC-8, v Rusku známých jako Novator 9M729. A to už od roku 2016. Ruští představitelé naopak tvrdí, že raketa má dolet jen 480 kilometrů a smlouvu tak neporušuje.

Většina západních expertů se však domnívá, že Rusko skutečně smlouvu porušuje a to dokonce delší dobu. První americká obvinění, že Moskva porušuje smlouvu INF, padla už v roce 2008, kdy šlo ale o jiný raketový systém.

Je smlouva INF už skutečně mrtvá?

Spojené státy od smlouvy odstoupí formálně 2. února a od té doby začíná běžet půlroční výpovědní lhůta. Americký krok už podpořila Severoatlantická aliance, která vyzvala Rusko, aby se vrátilo k dodržování smlouvy, a to ve snaze zachovat její platnost. Že ještě existuje naděje na zachování smlouvy, naznačují vyjádření americké i ruské strany. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo prohlásil, že USA jsou ochotny vést s Moskvou rozhovory o kontrole zbrojení. Totéž dnes zaznělo i z Moskvy.

Podle odborníků je ale návrat ke smlouvě nepravděpodobný. Smlouvu většinou označují za zastaralou.

Proč je smlouva INF označována za zastaralou?

Smlouva byla fakticky překonána technickým a politickým vývojem v jiných částech světa. Smlouvu uzavřely USA a SSSR (jehož je Rusko právním nástupcem) v roce 1987. Šlo tehdy o významnou dohodu, která zlikvidovala celou jednu třídu zbraní – bylo podle ní zničeno 1846 sovětských a 846 amerických raket. Smlouva snížila napětí v Evropě a byla odrazem končící studené války.

Zároveň ale v té době neměly podobné zbraně další země, nebo je vlastnily jen v omezeném množství. Nyní jimi například disponuje Severní Korea nebo ve značném množství Čína. Na ty se ovšem smlouva nevztahuje, což staví Rusko a Spojené státy do nevýhodného postavení.

Podle některých expertů je ruské porušování INF vyvoláno právě snahou vyrovnat se Číně. To ale ovšem znamená hrozbu pro Evropu, protože zde nejsou rozmístěny podobné americké zbraně, které by byly protiváhou ruským raketám. Spojené státy smlouva zároveň omezuje ve vztahu k Číně. Američané sice mohou proti Pekingu použít rakety umístěné na moři či ve vzduchu, ale ty jsou výrazně dražší a náročnější na údržbu. Kdyby neplatila INF, mohly by americké pozemní rakety být umístěny například v Japonsku.

Jaká je souvislost mezi INF a dalšími odzbrojovacími smlouvami mezi Ruskem a USA?

Přímá souvislost není žádná, nepřímá existuje. Mezi Ruskem a USA platí ještě jedna důležitá dohoda o kontrole zbraní, takzvaná smlouva START II. podepsaná v roce 2010 v Praze ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem a americkým prezidentem Barackem Obamou. Smlouva omezuje výrazně velikost ruského i amerického jaderného arzenálu, vyprší ale v roce 2021. Podle amerického serveru Vox je John Bolton, poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta Donalda Trumpa, proti prodloužení smlouvy. Vypovězení INF tak jen zřejmě posílí jeho pozici v této otázce.

Hrozí nové kolo závodů ve zbrojení?

S velkou pravděpodobností ano. Spojené státy začnou vyvíjet a zkoušet vlastní střely dosud zakázaného doletu a Rusko začne s jejich sériovou výrobou. Rozmístí je zřejmě hlavně v Evropě, kde by měly pro Kreml největší význam. Evropští spojenci USA v NATO pak budou žádat Washington o rozmístění podobných amerických střel jako odpověď na akci Kremlu. Svoji produkci raket může zvýšit i Peking, pokud se USA rozhodnou rozmístit své střely v okolních zemích. Nebo pokud je u čínských hranic rozmístí Rusko.

Existuje však i určitá možnost, že se Kreml vrátí k dodržování dohody. Kvůli tomu, že by pro Rusko bylo ekonomicky vyčerpávající začít další závody ve zbrojení s USA. Spojené státy navíc zároveň dlouhodobě naznačují, že jsou ochotny jednat o nové smlouvě INF, pokud možno s lepší kontrolou a s tím, že by se vztahovala i na další země včetně Číny. Uzavření takové dohody se ale zatím jeví jako málo pravděpodobné.