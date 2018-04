Uvnitř úřadu, který prověřuje uprchlíky: Jak funguje analýza řeči a v čem migranti často lžou

Angelu Merkelovou její odpůrci mnohdy kritizují za to, že umožnila do země přístup tisícům uprchlíků. Německo ale nepřijímá každého, kdo o azyl požádá, ačkoli to tak z některých zpráv na dezinformačních serverech může vypadat. Odhalit mezi uprchlíky ekonomické migranty, ale i zločince hledající novou identitu, umožňuje Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF), který sídlí v Norimberku. Při svých až detektivních technikách používají zdejší inspektoři i moderní technologie, které dokáží odhalit lži a nesrovnalosti ve výpovědích migrantů. Reportér amerického magazínu The Atlantic se jako jeden z mála mohl podívat, jak proces ověřování uprchlického statusu na úřadě funguje.