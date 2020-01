Už i Německo má svou Gretu. Vycházející hvězda klimatického hnutí dostala do úzkých šéfa Siemensu | info.cz

Luisa Neubaerová je dnes v Německu stejnou mediálního hvězdou jako Greta. Šéfka německého klimatického hnutí mladých absolvuje údajně až 30 schůzek týdně, do toho se účastní televizních besed s novináři i politiky, organizuje demonstrace, píše články na web. V nich se musí někdy vyrovnat i s tvrdou kritikou. Někteří jí na sociálních sítích například vyčítají, že zatímco vyzývá k omezení neekologické letecké dopravy, sama ještě nedávno létala do Afriky.

„Jsem taky jenom člověk,“ přiznala tento svůj klimatický „prohřešek“ Neubauerová. Jako polehčující okolnost uvedla fakt, že v Africe pracovala na humanitárních projektech. Nyní se ale snaží jezdit všude vlakem, včetně cest za příbuznými do Velké Británie. To, že se někteří politici a podnikatelé ve své kritice soustředí spíše na její osobu než na to, co chtějí prosadit mladí demonstranti za „záchranu klimatu“, podle ní ukazuje jedinou věc. „Mají z našich protestů strach,“ míní Neubauerová.

Minimálně u šéfů některých velkých německých korporací to nemusí být přehnané tvrzení. Příkladem může být právě vedení firmy Siemens. Tato společnost, patřící k německým technologickým gigantům globálního významu, se navenek chová jako společnost, které neleží na srdci nic jiného než boj proti klimatickým změnám. Vedení Siemensu vyhlásilo ambiciózní klimatický program, v jehož rámci by výroba ve firmě měla být už do roku 2030 klimaticky neutrální. To znamená, že by produkovala jen tolik emisí, kolik jich zároveň sama spotřebuje. Siemens navíc ohlásil, že svými nejmodernějšími technologiemi pomůže i svým obchodním partnerům ve světě k dosažení maximální možné energetické účinnosti a ekologickému provozu.

„Pokud čtete nejnovější zprávu Siemensu o ekologické udržitelnosti, můžete snadno získat dojem, že se nejedná o německý průmyslový koncern, ale nějakou ekologickou společnost,“ zhodnotil ambiciózní klimatický program firmy rakouský deník Der Standard. Jenže věc má háček. Vyšlo totiž najevo, že zatímco se Siemens chlubí svou ekologickou firemní politikou budoucnosti, ve světě v tichosti pomáhá těm největším „klimatickým hříšníkům“.

Australské uhlí

Pro indickou firmu Adani Group chystá dodávku signalizace pro železnici, po níž se bude stovky kilometrů do nejbližšího přístavu dopravovat z australského uhelného dolu Carmichael uhlí, určené ke spálení v indických uhelných elektrárnách. Siemens by měl na zakázce na signalizační techniku pro novou trať vydělat 18 milionů eur (460 milionů korun).

Německým klimaaktivistům, včetně vlivné Neubauerové, se zakázka pochopitelně nelíbí. Podle nich Siemens „káže vodu a pije víno“, tedy navzdory svým ekologickým proklamacím přispívá k ničení planety. „Joe Kaeser (šéf Siemensu, pozn. red.) udělal neomluvitelnou chybu. Jeho rozhodnutí nepatří do 21. století,“ uvedla Neubauerová. Klimaaktivisté svolali hned před několik poboček i centrálu firmy Siemens v Německu demonstrace, ve kterých chtějí pokračovat do doby, než firma zakázku v Austrálii odřekne. To však Kaeser považuje za nemožné, protože dojednaný kontrakt podle něj nelze vypovědět, aniž by to firmě způsobilo rozsáhlé ekonomické škody na pokutách za nedodržení smlouvy.

Střet s klimaaktivisty, který pro firmu evidentně vůbec není příjemný, se rozhodl vyřešit jiným, neotřelým způsobem. Luise Neubauerové nabídl místo v dozorčí radě Siemens Energy. „Chci, aby se mladí lidé mohli aktivně účastnit rozhodování. Konflikt mezi mladými a starými musí být vyřešen,“ prohlásil Kaeser. Známá aktivistka by mohla podle něj přispět k boji proti změnám klimatu i tím, že by v dozorčí radě firmy nahlédla do složitého obchodního kontextu, spojeného s klimatickými výzvami.

Neubauerová však nabídku odmítla. „Na tomto postu bych musela hájit zájmy firmy a nemohla tedy nezávisle komentovat aktivity Siemensu. To není slučitelné s mou rolí klimaaktivistky,“ uvedla Neubauerová. Místo sebe ale nabídla Kaeserovi do dozorčí rady někoho z vědců, sdružených v organizaci „Scientists for Future“ (Vědci pro budoucnost).

To ale zase odmítl Kaeser. Podle něj má firma už expertů a vědců dost. „My ale potřebujeme k řešení klimatických problémů vůdčí osobnosti, schopné rozumět všem jejich aspektům a najít východisko,“ uvedl Kaeser. I když Neubaerová nabídku odmítla, má do Siemensu i nadále dveře otevřené. „My stojíme na jedné straně se slečnou Neubauerovou a všemi lidmi, kteří považují klimatické změny za celosvětovou hrozbu. Máme společný cíl: bojovat proti těmto změnám,“ uvedl Kaeser v tiskovém prohlášení.

Reputace Siemensu ohrožena

Někteří klimaaktivisté, ale i komentátoři však obvinili Kaesera, že jeho nabídka směrem k Neubauerové měla sloužit jen k propagaci firmy navenek. Šéf Siemensu prý musel vědět, že aktivistka místo v dozorčí radě odmítne. Problémy, které má nyní Simens, ale mohou každopádně předznamenat podobné potíže i u dalších velkých německých výrobců a technologických gigantů, vyvážejících technologie do ciziny.

Aktivisté se začínají velmi detailně zajímat nejen o to, jak se firma chová v Německu, ale také o to, zda její firemní politika nepřispívá k poškozování životního prostředí v zahraničí. Podle plánů indické skupiny Adani Group se má australský důl, na jehož využití by měla spolupracovat i firma Siemens, stát jedním z největších dolů svého druhu na světě. Ročně by se v něm mělo vytěžit přes 60 milionů tun uhlí, což je zhruba třetina množství, vytěženého dnes za rok v celém Německu.

I když se může zdát, že se velcí technologičtí giganti nemusejí ohlížet na přání demonstrantů za záchranu klimatu, opak je pravdou. Takzvaná „ekologická udržitelnost“ je dnes totiž velmi důležitou součástí pověsti firmy, která může ovlivnit jak její obchodní úspěch v určitých zemích, tak třeba nábor vzdělané pracovní síly.