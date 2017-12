Uznání Jeruzaléma ze strany USA narazilo v OSN. Většina Valného shromáždění krok odsoudila

Hlasování o rezoluci předcházela vypjatá debata. USA skrze svoji zástupkyni při OSN vyvíjely nátlak na ostatní delegace. Varovaly, že budou hlasování bedlivě sledovat a těm, kdo budou proti nim, neposkytnou pomoc. Státy před hlasováním proti USA varoval i prezident Donald Trump.

Zástupkyně USA Nikki Haleyová v úterý na twitteru napsala, že po Spojených státech se stále chce, "aby dělaly a dávaly více". "A když učiníme rozhodnutí a prosadíme vůli občanů o tom, kam umístíme SVÉ velvyslanectví, neočekáváme, že se proti nám postaví ti, jimž jsme pomohli," uvedla.

Česká republika se při hlasování zdržela, stejně jako 34 dalších států. "Podle našeho názoru přijetí této rezoluce nenapomáhá blízkovýchodnímu mírovému procesu, naopak prohlubuje rozdíly mezi stranami," řekla ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Final vote: 128 in favor. 9 against. 35 abstentions. pic.twitter.com/MXRimxtvmi — Mark Leon Goldberg (@MarkLGoldberg) December 21, 2017

"Izrael rezoluci OSN odmítá a je zároveň potěšen vysokým počtem zemí, které pro ni nehlasovaly," uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň poděkoval zemím, které hlasovaly proti návrhu. Odmítavý postoj k rezoluci měly USA, Izrael, Guatemala, Honduras, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau a Togo.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu do OSN před hlasováním vzkázal, že je to "dům lží." "Izrael toto hlasování naprosto odmítá ještě před schválením (rezoluce). Jeruzalém je naše hlavní město a my v něm budeme dál stavět. Přestěhují se tam velvyslanectví cizích zemí, v jejich čele USA," uvedl.

Netanjahu řekl, že Spojeným státům "trvalo 70 let, než oficiálně uznaly" Jeruzalém za hlavní město Izraele, a že "potrvá ještě mnoho let, než totéž učiní OSN".

Česko se s EU v otázce Jeruzaléma nerozchází, vnímá to tak i zbytek unie, tvrdí Zaorálek

Návrh rezoluce předložily společně Jemen s Tureckem. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že veškerá rozhodnutí týkající se statusu Jeruzaléma jsou neplatná, pokud nejsou ve shodě s příslušnými rezolucemi OSN. Dokument rovněž vyzývá všechny státy, aby do Jeruzaléma nepřesouvaly svá velvyslanectví.

Trump k přípravě přestěhování ambasády vydal pokyn tento měsíc. Očekává se, že přemístění velvyslanectví může trvat i několik let.