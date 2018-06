V Británii začíná veřejné vyšetřování požáru domu Grenfell Tower. Trvat by mělo více jak rok

Téměř rok po tragickém požáru výškového domu Grenfell Tower v Londýně, při kterém zahynulo 72 lidí, začíná dnes v Británii veřejné vyšetřování. Už v uplynulých dvou týdnech pozůstalí po obětech neštěstí vzpomínali v rámci veřejného slyšení na své blízké. Samotné vyšetřování by mělo podle očekávání trvat zhruba rok a půl, informovala dnes agentura AP.

Vyšetřování by mělo odhalit nejen příčinu požáru, ale mělo by i přispět k prevenci podobných neštěstí. Úkolem vyšetřovatelů bude prozkoumat, jak se mohl oheň z porouchané lednice tak snadno a rychle rozšířit po celém domě, prověřit reakci úřadů i zhodnotit britské protipožární předpisy. Zveřejnit by vyšetřovatelé měli pět různých odborných posudků, které se věnují příčinám tragédie a jejímu průběhu.

Kritiku některých pozůstalých si vysloužil fakt, že se vyšetřování nebude zabývat širší problematikou sociálního bydlení v Británii. Vinu za tragický požár podle nich totiž nesou také úřady čtvrti Kensington a Chelsea, jedné z nejbohatších částí Londýna, které údajně braly na lehkou váhu obavy obyvatel Grenfell Tower o bezpečnost. V budově žili především imigranti a lidé s nízkými příjmy.

„Já a můj tým jsme odhodláni dát vám odpovědi, po kterých toužíte,“ řekl bývalý soudce Martin Moore-Bick, který bude veřejnému vyšetřování předsedat. Podle asociace pozůstalých Grenfell United je dnešní den 'začátkem na dlouhé cestě ke spravedlnosti'. „Tato tragédie zničila naše životy a naši komunitu. Ještě horší ji ale dělá vědomí, že se těmto úmrtím dalo zcela zabránit,“ uvedla asociace Grenfell United.

Požár, který loni 14. června zachvátil obytnou budovu Grenfell Tower, si vyžádal 72 obětí. Byla mezi nimi čtyřiaosmdesátiletá žena i dítě, které se narodilo předčasně a bylo již mrtvé. Poslední z obětí, čtyřiasedmdesátiletá žena, následkům zranění utrpěným při požáru podlehla v nemocnici letos v lednu.

Úřady v souvislosti s tragédií identifikovaly po celé Británii stovky budov s podobným nevhodným obložením, které podle předběžných závěrů přispělo k rychlému šíření ohně po věžovém domě.