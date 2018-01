V Davosu se sjedou politické a ekonomické elity. Na globálním dýchánku nebude chybět ani Trump

Zatímco loni zástupci velkých společností v Davosu řešili, jak se připravit na Trumpovu strategii přesouvání výroby a pracovních míst ze zahraničí zpět do USA, letos s ním budou moci dopady jeho hospodářské politiky probrat osobně. „Prezident se těší, že bude moci na letošním Světovém ekonomickém fóru propagovat svou politiku posilování amerických podniků, amerického průmyslu a amerických pracujících,“ uvedla podle agentury Reuters mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

Trump vyrazí do Davosu rok po svém nástupu do funkce, do které byl zvolen jako kandidát bojující proti zavedenému politickému a ekonomickému establishmentu. Podle některých amerických médií může část jeho voličů vnímat negativně Trumpovu účast na konferenci považované za symbol elitářství vzdáleného problémům běžných lidí.

Světoví političtí lídři nejezdí do Davosu příliš často, zčásti právě z obav o svůj mediální obraz. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes uvedl, že Putin, který bude v březnových volbách obhajovat svou funkci, návštěvu fóra neplánuje.