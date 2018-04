V Guatemale zemřel „velký muž“ Álvaro Arzú. Exprezident, který pomohl skončit válku

Ve věku 72 let zemřel v pátek bývalý guatemalský prezident Álvaro Arzú, který měl stěžejní zásluhu na ukončení občanské války v zemi v polovině 90. let. O úmrtí exprezidenta, který byl v současnosti starostou guatemalské metropole, informovala dnes španělská agentura Europa Press. Podle serveru BBC Mundo byl Arzú jedním z nejvlivnějších politiků v zemi.

"Guatemala ztratila velkého muže, který zasvětil svůj život službě vlasti. Státník, vůdce a opravdový přítel," komentoval Arzúovo úmrtí současný prezident země Jimmy Morales na svém twitteru.

Arzú zemřel v pátek na infarkt, který utrpěl během hry golfu. Byl převezen do nemocnice v hlavním městě, kde posléze zemřel.

Álvaro Arzú byl prezidentem Guatemaly od ledna 1996 do ledna 2000. Krátce po nástupu do úřadu odvolal stovku zkorumpovaných důstojníků armády a sešel se s povstalci z Guatemalské národní revoluční jednoty (URNG). Tato organizace vznikla v polovině 80. let sloučením různých partyzánských skupin, které vedly v zemi občanskou válku od 60. let.

V březnu 1996 vyhlásili povstalci z URNG dočasný klid zbraní a týž rok v prosinci byly podepsány mírové dohody v Oslu. Občanská válka v Guatemale (1960-1996) si vyžádala na 200.000 obětí, většinou mayských indiánů, a asi 45.000 lidí zůstává nezvěstných.

Po odchodu z úřadu prezidenta se Arzú stal v roce 2004 už podruhé starostou hlavního města Guatemala, jímž byl dosud. Starostou metropole byl i v letech 1986 až 1990.