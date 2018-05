V Itálii se rýsuje vláda dvou protestních stran. Liga a Hnutí pěti hvězd mají dohromady pohodlnou většinu

V Itálii pravděpodobně vznikne koaliční vláda dvou protestních stran. Prezident Sergio Mattarella dnes poskytl lídrům euroskeptického Hnutí pěti hvězd (M5S) a protiimigrační Ligy další čas k tomu, aby dojednali podrobnosti o společném vládnutí. Koaliční dohoda stran, které mají dohromady pohodlnou nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu, by mohla být uzavřena v příští dnech.

„Učinili jsme významné kroky vpřed ohledně složení vlády a jmenování předsedy vlády,“ uvedly obě strany v tiskovém prohlášení po jednání vůdce M5S Luigiho Di Maia a šéfa Ligy Mattea Salviniho, kteří formálně zahájili koaliční vyjednávání. Jejich cílem je dosáhnout toho, aby „národ“ měl „politickou vládu“.

Dosavadní jednání ztroskotávala na neochotě Ligy se vzdát koaličního partnera, s nímž šla do voleb. Strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, která s ní vytvořila středopravý blok, ale nakonec ve středu překvapivě oznámila, že nebude vládní koalici Ligy a M5S bránit.

Spornou by se mezi M5S a Ligou, které sbližuje kritika stávajícího politického a ekonomického směřování země, mohla stát otázka premiérského křesla. O funkci doposud usiloval jak Di Maio, tak Salvini. Vůdce Ligy argumentoval tím, že středopravá koalice skončila ve volbách jako první. Liga je ale bez Berlusconiho strany mnohem slabší než M5S. M5S má v obou komorách 339 zákonodárců a Liga 183.

Po devíti týdnech marného vyjednávání začal prezident Mattarella uvažovat o vytvoření úřednické vlády, která by vedla zemi alespoň do konce roku. To podle všeho podnítilo politiky ke snaze se nakonec přece jen dohodnout.

Brzké sestavení italské vlády je důležité i kvůli přípravě návrhu státního rozpočtu na příští rok, což je konfliktní záležitost ve vztahu k Evropské unii. Itálie má vysokou míru veřejného dluhu, a nesplňuje tak kritéria eurozóny. Za to ji Brusel tvrdě kritizuje.