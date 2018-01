V Kalifornii se už může prodávat marihuana pro rekreační užívání. Tvoří se fronty

Úderem půlnoci (dnešních 11:00 SEČ) se v Kalifornii stalo legální užívání marihuany pro rekreační účely pro osoby starší 21 let. Držet mohou až 28 gramů drogy a doma si mohou vypěstovat až šest rostlin marihuany. Legalizaci občané nejlidnatějšího amerického státu schválili v referendu, které se konalo předloni v listopadu spolu s prezidentskými volbami, v nichž zvítězil Donald Trump.

Někteří lidé podle agentury AP uvítali příchod nového roku nikoli pozvednutím sklenky šampaňského, ale zapálením cigarety s marihuanou, takzvaného jointu.

"Je to něco, na co jsme vždycky čekali," řekl agentuře AP Johnny Hernandez, tatér z města Modesto. "Může to pomoci tolika lidem a neexistuje důvod, proč bychom se o to neměli podělit," dodal a vyjádřil naději, že legalizace rekreačního užívání marihuany v Kalifornii přispěje k odstranění stigmatu, které podle něj na droze stále lpí. "Lidé by si mohli uvědomit, že tráva není špatná. Mnoha lidem pomáhá," řekl Hernandez.

Jeden z prvních obchodů s marihuanou, které se otevřely, je v Oaklandu. Koupěchtivým zájemcům se otevřel už v 06:00 místního času (15:00 SEČ).

Najít obchod s licencí, ve kterém bude možné si marihuanu legálně koupit, nebude ale podle agentury AP aspoň z počátku tak lehké, jak by se mohlo zdát. Nutné povolení totiž dosud získalo jen 90 obchodů. Většina z nich je ve velkých městech a jejich okolí, například v San Diegu, Santa Cruzu, v okolí San Franciska a Palm Springs.

K dostání nebude zpočátku marihuana například v Los Angeles a přímo v San Francisku, neboť místní úřady nestihly schválit potřebné vyhlášky, na základě kterých by se mohly začít vydávat licence nutné pro prodej. Například Fresno, Bakersfield a Riverside se ale zařadily mezi města, která na svém území prodej marihuany pro rekreační účely zakázaly.

Pro lékařské účely se smí marihuana v Kalifornii prodávat již od roku 1996. Prodávat marihuanu pro rekreační účely je kromě Kalifornie povoleno v Coloradu, Oregonu, Washingtonu, Nevadě a na Aljašce; v Massachusetts a Maine by měl prodej začít v průběhu tohoto roku. Podle agentury Reuters tak v amerických státech, kde je možné marihuanu pro rekreační účely kupovat, nyní žije každý pátý Američan.