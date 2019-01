V Košicích se zjevil tajemný cizinec. Jde o kurdského rebela, který utíká z Íránu?

Z letadla ve slovenských Košicích včera vystoupil záhadný muž. Podle informací INFO.CZ u sebe měl falešný slovinský pas vystavený na slovansky znějící jméno. Košickým policistům pak ovšem sdělil, že je afghánského původu, a ukázal jim pro změnu íránský cestovní doklad. Nakonec slovenské úřady i nevládní organizace došly k závěru, že jde o íránského Kurda prchajícího před teheránskou vládou. Příchozí každopádně na Slovensku požádal o azyl a vydán do Íránu nebude.

Muži po příletu hrozilo, že ho slovenské úřady odešlou přes turecký Istanbul zpět do Íránu, kde mu podle znalců prostředí prý hrozí i trest smrti. Na podporu zadrženého, který se zkraje prokázal nepravým cestovním dokladem Republiky Slovinsko na jméno Oliver Potočnik, se na sociálních sítích mobilizovali jednotlivci i organizace sympatizující s kurdským bojem za nezávislost, respektive autonomii.

autor: Facebook

Od nich také web INFO.CZ získal údajné kopie obou mužem předložených dokumentů, jejichž autenticitu i pravost se ale nepodařilo potvrdit. Podle druhého z pasů, tedy toho íránského, je tajemným cestujícím údajně Bahram Samaní, narozený v březnu 1976 na území provincie Západní Ázerbájdžán. V této části Íránu, kde – jak je z názvu patrné – převládají etničtí Ázerové (přes 76 procent), ovšem Kurdové tvoří více než pětinu obyvatel.

autor: Facebook

Další zmatky do už tak nepřehledné kauzy vnesl sám navíc cestující, neboť se po určitou dobu vydával za afghánského uprchlíka. Situace se nakonec vyjasnila v noci na dnešek. „Muž požádal o azyl, úřady proto zahájily standardní úkony s tímto procesem související. Do konečného rozhodnutí migračního úřadu Ministerstva vnitra SR tak zůstane na území Slovenska. Zároveň ale i nadále pokračuje zrychlené trestní řízení v souvislosti s tím, že při hraniční kontrole předložil falešné cestovní doklady“, uvedla slovenská policie pro Denník N.

Bratislavští kolegové rovněž zjistili, že istanbulského cestujícího bude v azylovém řízení zastupovat Liga pro lidská práva, která pro Denník N ocenila přístup slovenské policie k muži jako velmi korektní.

Kdo tedy je cizinec, který přiletěl z Istanbulu na východ Slovenska? Na nevelké letiště, které předloni odbavilo necelý půl milion pasažérů? Pro srovnání: tím bratislavským prošel ve stejném roce zhruba čtyřnásobek lidí, Praha pak hostila 31 krát více cestujících. Do východoslovenského centra přilétá spoj z města nad Bosporem čtyřikrát týdně a lze jen spekulovat, zda muž doufal v nezkušenost košických policistů. Slovinský pas, pokud by s ním tedy přes policisty prošel, by pro něj znamenal volnou cestu Evropskou unií.

Kurdovéautor: Info.cz

Kurdský aktivista Yekta Uzunoglu, který se v příběhu košického příchozího od počátku angažuje, pro slovenský server Akuality.sk uvedl, že se jedná o člena Demokratické strany íránského Kurdistánu (PDKI). Tedy příslušníka ozbrojené skupiny operující nejen v Íránu, ale i na (sousedním) kurdském severu Iráku. Tato partaj je v Íránu zakázána a její členové proto doma čelí drsné represi. Muž prý má namířeno do Belgie, kde jeho bratr patří k čelným reprezentantům íránských Kurdů. Web INFO.CZ se dotazem u evropských aktivistů PDKI pokoušel zjistit, zda je kurdský uprchlík v Beneluxu opravdu očekáván, odpovědi se ale zatím nedočkal.