V Maďarsku před volbami stoupá napětí. Orbán ukazuje na „nepřátele“, opozice hledá jednotu

Maďarsko stojí před parlamentními volbami a podle nedávných slov premiéra Viktora Orbána by se mohlo zdát, že půjde o událost, jejíž výsledek definitivně rozhodne o dalším směřování země. 15. března, tedy v den nejvýznamnějšího maďarského státního svátku, totiž Orbán ze své grandiózně vyzdobené tribuny vyslal maďarské společnosti jednoznačný vzkaz: zvítězíme-li, budeme „požadovat zadostiučinění“. Pochyby nepřipustil ani v otázce, komu důsledky této – nejen morální, ale podle Orbána též právní – satisfakce poplynou.

Pravolevé rozložení politických sil je v Maďarsku pasé, a společnost se musí rozhodnout, zda se postaví za strážce hodnot, jež vládní strana Fidesz prezentuje jako ty jediné a absolutní, či nechá-li se, v dikci vládní propagandy, opít bruselským rohlíkem ze židozednářské pece miliardáře Györgye Sorose a jeho všudypřítomné sítě zaslepených poskoků. „Najatí Sorosem“ je totiž reálné označení, jímž Orbán častuje všechny, kdo v nastávajících volbách nekopou za jeho stranu – což je obzvláště pikantní v případě krajně pravicového Jobbiku.

Rozhodl-li se premiér k tak smělému manévru, jakým je setření jakýchkoli rozdílů mezi jednotlivými stranami opozice a jejich paušálnímu onálepkování ve stylu „kdo není s námi, je proti nám“, jistě tak neučinil nevědomě. Čím dál tím nervóznější politik, jehož straničtí kolegové mají aktuálně za sebou sérii nepěkných korupčních skandálů, má nyní více než kdy dřív potřebu jasně definovaného nepřítele, který budí respekt i odpor svou domnělou mocí. A mohlo by se dokonce zdát, že hraje vabank, neboť s reálným počtem migrantů v republice je na tom Maďarsko obdobně jako kterákoli jiná středoevropská země a dokonce i sorosovská či protibruselská nota začínají být mírně obehrané, zejména ve světle toho, jak si současná vláda i s veškerými unijními dotacemi vede v sektoru ekonomickém, školském či zdravotnickém. Orbán tedy ještě přitvrdil, a podobně jako český prezident při inauguraci, začal na své spoluobčany ukazovat prstem a hrozit. Co tato dosud i na maďarské poměry vyhrocená rétorika udělá s veřejnými sympatiemi, zatím není jasné.

Zeťákova zpackaná zakázka a tajemné dědictví

Podle posledních průzkumů žije v Maďarsku v současné chvíli více než třetina obyvatel – to jest přes tři miliony lidí – pod hranicí chudoby. Kromě masové migrace maďarského lékařského personálu na Západ přibývá i případů nemocných, kteří „za nejasných okolností“ v nedostatečně vybavených, zanedbaných nemocnicích zemřeli. Od chvíle fatální roztržky dvou bývalých nerozlučných přátel: premiéra Orbána a jeho někdejšího spolubydlícího a stranického oligarchy Lajose Simicsky pak paralelně s krachujícími resorty začínají přicházet korupční pohromy, které (nevládní) maďarský tisk příznačně nazývá „atomovými bombami“. Patří mezi ně i „maďarská kauza OLAF“, neboli podivné okolnosti veřejné zakázky na plošnou modernizaci veřejného osvětlení, již shodou okolností získal Orbánův zeť István Tiborcz. Jejím výsledkem bylo jak odčerpání evropských fondů do neznáma, tak maďarské regiony, které se od té doby topí ve tmě. Fideszu před volbami nejspíš neprospěla ani stále neuzavřená kauza ministra bez portfeje a debrecínského starosty Lajose Kósy a jeho notářsky ověřeného podpisu na dokumentech převádějících v přepočtu zhruba 80 milionů korun na účet Kósovy matky. Tyto prostředky měly být provizí pocházející z mysteriózní nabídky ženy, jež měla zdědit pohádkový majetek z ciziny. Když se následně rozhodla v Maďarsku investovat neuvěřitelných 4,35 miliardy eur, o těch nejlepších možnostech se přišla poradit právě s Kósou. Korupční skandály se množí, a nezávislá maďarská média si lámou hlavu, mohou-li se do 8. dubna, kdy se otevřou volební místnosti, dočkat od Simicsky, který byl se stranou dlouhá léta úzce propojen, ještě dalších, jim podobných překvapení.

Pomůže Fideszu upravený zákon?

Znamená výše zmíněné pro maďarskou opozici, že stojí před jedinečnou šancí maďarskou vládu po osmi letech vystřídat? Těžko říct. Nezapomínejme, že Fidesz už v minulosti ustál obdobně dimenzovaných skandálů vícero, včetně těch mezinárodně-diplomatických, a svou pozici – pravda, díky nečekané „pomoci“ v podobě počátku migračních vln – obhájil dokonce i v napjaté situaci před předchozími volbami, kdy straně dramaticky klesaly preference. Od té doby se však stalo i leccos dalšího. Zřejmě nejvýznamnější změnou z hlediska vyztužení fideszovského volebního potenciálu byla především úprava komplikovaného maďarského volebního systému schválením zákona opírajícího se o princip dvoutřetinového volebního zisku. Už ve volbách předchozích Fidesz vzhledem k systému preferenčních hlasů části neúspěšných kandidátů, které se, zjednodušeně řečeno, přičítají k zisku nejsilnější strany, dosáhl na kýžené dvě třetiny i přesto, že reálných hlasů získal pouze zhruba čtvrtinu. Fideszu v roce 2014 pomohla též relativně nízká volební účast, která jen lehce přesáhla 60 procent.

Překvapení v Hódmezővásárhelyi

O opačné tendenci a postupně nabývající síle, která by mohla přebít i novým zákonem „připojištěné“ vítězství vládní strany, hovoří nečekaná událost ve skalním „fideszovském“ městě Hódmezővásárhely, jehož starostovské volby vyhrál oproti všem předpokladům nezávislý kandidát podpořený maďarskou opozicí. V jejích řadách sice vzápětí vypukla euforie, vzhledem k počtu a různosti stran, které současnou maďarskou opozici reprezentují, by však pro porážku Fideszu bylo třeba nebývalé soudržnosti a čistě strategického postupu. To měl zřejmě na mysli i někdejší Orbánův politický oponent číslo jedna Ferenc Gyurcsány, když před pár dny vyzval k setkání s předsedy jednotlivých opozičních hnutí a vůbec poprvé mezi ně zahrnul i jobbikovského lídra Gábora Vonu. Svým krokem si vysloužil jak kritiku části opozičníků, tak odmítnutí samotného Vony. Možné rozpory mezi těmi, jimž nyní nezbývá než se semknout, jsou pak jen jednou z dílčích nástrah budoucího dění.

Síla zahraničních Maďarů

Dlouhodobou významnou proměnnou zůstává otázka volby Maďarů žijících v zahraničí. Jejich situace je specifická mimo jiné v tom ohledu, že zatímco těm z menšinových Maďarů v okolních státech, kteří odpověděli na někdejší nabídku maďarského státu a úspěšně zažádali o maďarské občanství (aniž by v Maďarsku odváděli daně), stačí k platnému odhlasování zaslat svůj hlas poštou, Maďaři, kteří se do ciziny odstěhovali kvůli lepší pracovní příležitosti (neboli potenciálně protivládně smýšlející „ekonomičtí migranti“), musí pro odevzdání svého hlasu absolvovat cestu na nejbližší konzulát. A konečně, po čím dál agresivněji vedených antiopozičních kampaních vlády zaznívá mezi maďarskou opozicí také otázka, nakolik bude ve vyhrocené atmosféře a čím dál zřetelněji projevované lačnosti premiéra po nekonečně pevné pozici za kormidlem možné zaručit, že maďarské volby zůstanou i v roce 2018 demokratické. V této souvislosti sílí i hlasy těch, kteří volají po přítomnosti mezinárodních pozorovatelů zejména v regionech mimo hlavní město.

Spasí Maďary nový opoziční lídr?

Zda budou maďarské volby znamenat zásadní obměnu politického směřování v zemi či upevnění moci současné vládní strany, se dozvíme už za necelé tři týdny. Maďarská opozice, která po neúměrně dlouhé době našla svého prvního potenciálního lídra v osobě dvaačtyřicetiletého předsedy strany Párbeszéd Magyarországért (Dialog za Maďarsko) Gergelye Karácsonye, si je podle všeho své potenciální historické role vědoma. Hojně se mluví i o možnosti, že bude mít snahu vrátit se ke Karácsonyově někdejší iniciativě, jež s vědomím významné rozrůzněnosti jednotlivých stran počítá namísto pan-opozičního entuziasmu v doprovodu nanicovatých hesel už dopředu s provizorním svazkem, jakousi „technickou koalicí“, která by sloužila výhradně k narovnání a zalátání nejhorších děr v současné situaci Maďarska. Pokud by se opozici podařilo dospět v tomto smyslu ke konsenzu, vypsala by po tomto manévru volby nové, řádné.