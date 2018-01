V Německu startují velké námluvy. Pokud Merkelová neuspěje, budou předčasné volby

Po zářijových volbách měli socialisté jednoduché rozhodování. Otřesný volební výsledek přičetli čtyřem rokům ve stínu Angely Merkelové a hlasitě vyhlásili ústup do opozice. Tam si plánovali lízat rány a skrze opoziční práci najít nová témata i osobnosti, se kterými by za čtyři roky ve volbách zabodovali.

„Pro socialisty byl odchod do opozice jediná dobrá varianta,“ míní Jakub Eberle, člen Správní rady think tanku Asociace pro mezinárodní otázky. Jenomže poté, co zkrachovala jednání Angely Merkelové Zelenými a Svobodnými (FDP) ohledně takzvané jamajkové koalice, straně vedené Martinem Schulzem nezbývá než postavit se ke vzniklé situaci čelem. To znamená jednat s kancléřkou o velké koalici SPD a CDU-CSU.

Socialisté si nyní musí odůvodnit, jak změnit své dřívější rezolutní NE na opatrné ANO. Proto dnes začínají první rozhovory, které potrvají do čtvrtka. Jejich hlavním cílem je zjistit, zda by vůbec měla následná jednání o koalici pro SPD smysl. Výsledek těchto hovorů pak musí potvrdit stranický sjezd, a až poté začnou formální jednání o velké koalici. Ty přitom, navzdory současnému optimismu všech zúčastněných, nebudou nijak jednoduchá.

Hlavním tématem, které strany dělí, je otázka migrace. „Je to totemické téma, které tvoří identitu všech stran. Bavorská strana CSU razí tvrdší linii, chce osekat benefity azylantů, staví se proti slučování rodin. Socialisté takový přístup odmítají. A Merkelové strana CDU je v tomto ohledu rozdělená, existuje tam část politiků, kteří si přejí návrat strany ke konzervativnímu profilu,“ míní analytik Eberle.

Téma je však do jisté míry jen zástupné - a to navzdory všem emocím, které současná migrační vlna v Evropě vyvolává. Podle Eberleho půjde především o to, zda se během vyjednávání prosadí pragmatičtí politici. To závisí i na tom, jak si účast ve velké koalici vyhodnotí tradiční bavorský spojenec Merkelové CDU – strana CSU. Ta bude zvažovat, zda by ji opětovná účast ve velké koalici nepoškodila před bavorskými zemskými volbami, které se konají letos na podzim. Pokud dojde k tomu, že by jí to ublížilo, bude mít Merkelová problém.

Fenomén migrace ale rozhodně nebude jediná štěpná linie případných koaličních námluv. Server Politico zmiňuje i rozpory v oblasti zvyšování výdajů na armádu. Německo nyní armádě posílá 1,2 % svého hrubého domácího produktu. Merkelová chce zvýšit objem těchto peněz o takřka 70 procent, aby země dostála svému závazku vyplývajícímu ze členství v Severoatlantické alianci (NATO). To ale socialisté odmítají.

Napětí je patrné i ohledně zdravotní, daňové či vzdělávací reformy. A před politiky leží rovněž otázka ohledně evropské budoucnosti – zatímco socialisté se hlásí k vizi francouzského prezidenta Macrona o Spojených státech evropských, CSU o tom nechce ani slyšet. „Tím hlavním tématem rozhovorů je nicméně migrace. Pokud se podaří vyřešit rozpory v této oblasti, další kapitoly se již podaří uzavřít relativně jednoduše,“ je přesvědčený výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a Fakulty sociálních věd UK Eberle.

I přesto, že nyní němečtí politici ohledně budoucí dohody srší optimismem, však není velká koalice jasně ložená. „Pokud bych měl odhadovat, tak se spíše kloním k názoru, že k domluvě dojde. V Německu mají totiž strany zakořeněnu jistou kulturu politické odpovědnosti,“ míní analytik. „Na druhou stranu, pokud by se Merkelová se Schulzem nedohodli, tak by to nebyl úplný blesk z čistého nebe.“

Pozitivní pro Německo je fakt, že předčasné volby, ke kterým by země v případě krachu rozhovorů směřovala, si nepřeje vůbec nikdo. Jednak jsou drahé a organizačně náročné, ale i ústavně komplikované. A podle průzkumů by navíc většina stran zůstala přibližně na svém.

„To je motivace pro socialisty. Ti na jedné straně úplně nechtějí pokračovat ve velké koalici, ale jen těžko nyní dosáhli lepšího volebního výsledku,“ míní Eberle. Schulzova SPD tak alespoň čeří vodu úvahami, že by se mohli dohodnout na jiné formě spolupráce, než na velké koalici. Zmiňují jak podporu menšinové vlády, tak i volnou koalici.

To je ale podle Eberleho jen kouřová clona, která by neměla praktický smysl. „Pokud k něčemu dojde, bude to podle mě klasická velká koalice,“ uzavírá expert.