V Pásmu Gazy znovu planou vášně. U hranic hoří stovky pneumatik, Izrael nasadil tanky

Protesty vypukly už minulý pátek, kdy se jich účastnilo na 30 tisíc lidí. I tehdy hořely pneumatiky a někteří Palestinci házeli kameny na izraelské vojáky. Ti odpověděli střelbou, při níž zemřely dvě desítky lidí, poslední podlehl zraněním v nemocnici dnes.

I pro dnešek platí pro izraelské vojáky stejná pravidla, což znamená, že odstřelovači mohou střílet na každého, kdo se přiblíží k plotu na hranici s cílem dostat se na území Izraele. Informoval o tom dnes deník Haarec. Tato pravidla kritizovaly organizace ochránců lidských práv. Také mluvčí Rady OSN pro lidská práva Liz Throssellová dnes v Ženevě prohlásila, že Izrael by se měl střelbě vůči protestujícím vyhnout.

Protesty organizuje několik skupin z Pásma Gazy, v čele s radikálním hnutím Hamás, které tuto oblast už deset let ovládá. Cílem akce, která je naplánovaná až do poloviny května, je návrat Palestinců na nyní izraelská území. Podle původního plánu by protesty měly vyvrcholit v polovině května, v den 70. výročí vzniku státu Izrael, pochodem přes hranici.