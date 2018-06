V Rakousku vykolejil vlak. Zraněno je třicet lidí, tři těžce

U dolnorakouského Sankt Pöltenu dnes vykolejila souprava úzkorozchodné železnice, dva vagony se převrátily. Tři dospělé osoby byly těžce zraněny a dalších 27 cestujících utrpělo lehčí poranění, sdělila podle agentury APA Sonja Kellnerová z dolnorakouského Červeného kříže. Ve vlaku cestovalo přibližně 80 lidí, mezi nimi i mnoho dětí, které jely do škol v Sankt Pöltenu.

Nehoda se stala u obce Völlerndorf, která leží zhruba na desátém kilometru úzkorozchodné trati známé jako Mariazellerbahn. Na místo nehody bylo vysláno zhruba 30 záchranných vozidel s téměř 80 zdravotníky a lékaři, k vykolejenému vlaku odletěly i tři záchranářské vrtulníky. Podle autoklubu ÖAMTC startovaly z Kremže, Ybbsitzu a Vídně. Na místě byly také dva hasičské vozy s 50 muži.

Podle mluvčího dolnorakouských hasičů Franze Respergera krátce po sedmé hodině ranní vykolejily a převrátily se dva hnací vozy, jeden vagon zůstal na kolejích. Vlak byl na cestě do dolnorakouského hlavního města Sankt Pöltenu. Kvůli nehodě musely být odpojeny od proudu železniční troleje.

Mezi zraněními převažují poranění hlavy a hrudníku a také zlomeniny. "To souvisí se silou, jakou byli lidé vymrštěni skrz vlak," řekl Resperger. Všichni zranění sice už podle něj byli odvezeni, ale na místě zůstávají desítky příslušníků zásahových jednotek a odstraňují následky nehody. Trojice vážně zraněných je v nemocnicích v Amstettenu, Sankt Pöltenu a Vídni, lehce zranění byli většinou transportováni do Sankt Pöltenu a někteří do Melku, uvedla Kellnerová.

APA uvedla, že vagony vykolejily kousek před mostem přes řeku Pielach. První vagon podle dopravce NÖVOG vykolejil z dosud neznámých příčin, druhý v důsledku vykolejení prvního.

Po nehodě byl přerušen provoz na úseku trati mezi Sankt Pöltenem a obcí Hofstetten. Zavedena tam byla náhradní autobusová doprava. Trať má zůstat uzavřená ještě několik hodin. Nezraněné děti byly převezeny na hasičskou zbrojnici v Gerasdorfu, odkud si je mohli vyzvednout rodiče.

Mariazellerbahn spojuje známé poutní místo Mariazell ve spolkové zemi Štýrsko se zhruba 90 kilometrů vzdáleným Sankt Pöltenem.