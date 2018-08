V sutinách mostu v Janově můžou být ještě dvě desítky lidí. Viníkovi na krku přistane celá řada obvinění

"V noci na dnešek jsme neměli štěstí, nikoho jsme nenašli," řekl Emanuele Gissi, který na místě řídí práce hasičů. "Hledáme v dutinách, kde by mohli být lidé, ať už živí, nebo mrtví," dodal.

Záchranáři nevylučují, že ještě naleznou nějaké přeživší. Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu.

"Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál," řekl Gissi. "Je to nebezpečná práce, protože ty trosky jsou nestabilní", stejně jako zbytek mostní konstrukce, která dosud stojí, řekl také.

Prefektura dostala mnoho zpráv o pohřešovaných osobách, "není ale snadné rozlišit, zda někdo nezvedá telefon, protože už je na dovolené na druhém konci světa, anebo bohužel dole (pod sutinami)", řekl dříve italský ministr vnitra Matteo Salvini.

V zemi platí výjimečný stav

Prokuratura chce viníka obvinit z vícenásobného usmrcení z nedbalosti, zavinění katastrofy a z ohrožení bezpečnosti dopravy. Informoval o tom list La Stampa s odvoláním na janovského prokurátora Francesca Cozziho. Italská vláda vinu přičítá provozovateli mostu a chce mu odejmout koncesi. Provozovatel tvrdí, že údržbu prováděl v souladu se smlouvou.

Koncesi na provozování mostu má společnost Autostrade per l'Italia, která mimo jiné spravuje i silnici A10, jejíž byl most součástí. Skupina Atlantia, do níž firma Autostrade per l'Italia patří, tvrdí, že vláda postupuje, aniž by ověřila, na koho odpovědnost za neštěstí padá. Akcie skupiny zahájily obchodovíná propadem skoro o čtvrtinu.

Právě detailní analýza smlouvy mezi společností Autostrade per l'Italia a italským státem bude prvním krokem vyšetřovatelů, uvedl prokurátor. Posléze budou zevrubně prozkoumány veškeré záznamy o údržbě, která byla na mostě od jeho otevření provedena.

Údržba podle deníku La Stampa probíhala nepřetržitě od samého počátku. Už v roce 1968, deset měsíců od dokončení stavby, byly vyčleněny peníze na "opravu vozovky a strukturální výztuž".

"V 80. letech (z mostu) padaly kusy betonu a ničily zaparkovaná auta. Existovala tehdy procedura: člověk jen vyplnil žádost o finanční náhradu opravy," popisuje anekdoticky stav mostu 58letý Salvatore Lorefice, který před odchodem do penze pracoval v jednom ze skladů přímo pod mostem.

Klíčovým bodem vyšetřování bude analýza záznamů z kamer. Vyšetřovatelé nyní přebírají záznamy z kamer, které v okolí mostu přečkaly katastrofu bez úhony. Prokuratura chce získat záběry toho, jak se most hroutil, ale i toho, co neštěstí bezprostředně předcházelo a co po něm následovalo. Videozáznamy jim také pomohou stanovit zatížení mostu.