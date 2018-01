V Trumpově newyorském mrakodrapu hořelo. Jeden člověk je ve vážném stavu

Z leteckých snímků bylo patrné, že hasiči zasahovali na střeše budovy, z jejíhož rohu vycházel hustý kouř. Hořet podle CBS News začalo krátce před 07:00 místního času (13:00 SEČ). Hasiči, kterých na místě zasahovalo přes 80, rychle dostali požár pod kontrolu.

LATEST: Two injuries, one serious, at Manhattan's Trump Tower fire - New York Fire Department. pic.twitter.com/kJUDOkuE7U