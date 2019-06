Válka, na kterou svět stále zapomíná. Počet obětí v Jemenu šplhá ke 100 tisícům | info.cz

Konflikt, v němž proti sobě bojují šíitští povstalci Húsíové podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Mansúra Hádího, kterému od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií, se vleče už přes čtyři roky. Válka postupně upadá do zapomnění, podle OSN ale způsobila jednu z největších humanitárních katastrof současnosti.

Ještě do tohoto týdne se rozsah obětí jemenské války počítal jen ve velmi hrubých odhadech. Ty dva roky staré hovořily o 10 tisících, některé zdroje pak počet mrtvých odhadovaly na 50 tisíc. Podle nejnovější zprávy Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), na kterou se odvolává britský deník The Guardian, je však realita závažnější.

Zpráva uvádí, že od roku 2015 přišlo v jemenské válce o život přes 91 000 lidí. Tím nejhorším byl přitom loňský rok, kdy bylo podle ACLED zabito minimálně 30 800 tisíc lidí. Letos už je evidováno 11 900 obětí. „Tato data jsou jak nástrojem, tak varováním. Mezinárodní společenství je musí využít k tomu, aby pochopilo, monitorovalo, a nakonec i vyřešilo konflikt před tím, než se situace začne ještě víc vymykat kontrole,“ uvádí výkonná ředitelka ACLED Clionadh Raleighová.

Podle ACLED má největší počet obětí na svědomí koalice vedená Saúdskou Arábií, které studie přisuzuje 67 % úmrtí. Zpráva přitom vychází v době, kdy odvolací soud v Londýně rozhodl, že britské prodeje zbraní do Saúdské Arábie jsou nezákonné – zabíjejí totiž civilisty při necíleném leteckém bombardování.

Žalobu proti britské vládě vznesla organizace Campaign Against Arm Trade, která varovala před možným porušováním mezinárodního práva. Podle soudce verdikt neznamená, že by licence na prodej zbraní Saúdům měly být s okamžitou platností vypovězeny, britští ministři však musí pečlivě zkoumat, zda exportní licenci pro vývoz zbraní vydat.

Rozsáhlou humanitární krizí trpí miliony jemenských civilistů, kterým často chybí přístřeší, mají nedostatek jídla a vody a válka na nich zanechává psychické následky. Podle společnosti ACLED patří k nejpostiženějším regionům horské město Taíz a přístav Hudajdá, kde se minulý rok odehrávaly ty nejtěžší boje. Na toto strategicky důležité město Saúdská Arábie loni uvalila blokádu, která civilisty na čas zcela odstřihla od humanitární pomoci.

Podle odbornice Univerzity v Sussexu Anny Stavrianakisové je obětí jemenské války zřejmě ještě víc, než uvádí ACLED. „Tato čísla jsou střízlivou připomínkou toho, že se válka v Jemenu zhoršuje, a ne zlepšuje,“ říká s tím, že spolu s údaji o obětech konfliktů by měla být brána v úvahu i úmrtí způsobená vedlejšími dopady války. Těmi jsou kromě hladomoru také cholera a další nemoci, které se ve válečném prostředí rychle šíří. Kvůli útokům na zdravotnická zařízení je pomoc civilistům nedostatečná.