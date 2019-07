Válka s Trumpem i za rovné platy. Ženské mistrovství světa ve fotbale opanovala politika | info.cz

Fotbalové mistrovství světa žen, které skončilo v neděli výhrou USA nad Nizozemskem 2:0, si připsalo hned několik rekordů. Pouhé čtyři dny po začátku šampionátu oznámila FIFA (Světová fotbalová federace) milion prodaných vstupenek, na celkem 24 utkáních bylo vyprodáno.

Zajímavá čísla hlásí i televize v hostitelské Francii. Zápas pořadatelů s Brazílií ve čtvrtfinále turnaje sledovalo 12 milionů lidí, tedy například více než letošní finále mužské Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Tottenhamem Hotspur. Turnaj ale vyvolal vlnu pozornosti i jinde ve světě – v Británii se semifinálový zápas stal nejsledovanějším televizním přenosem roku a FIFA hlásí nárůst 1,25 milionu followerů na sociálních sítích jen během mistrovství.

„Technická úroveň hráček jde neuvěřitelně nahoru. Lidé to začínají reflektovat a zájem o ženský fotbal se zvyšuje,“ potvrdil INFO.CZ asistent trenéra českého národního týmu Miroslav Jíra. Kouč, jenž prošel Slavií i Bohemians Praha, upozorňuje i na to, že i velkokluby z anglické Premier League začínají více investovat do ženských týmů a vidí v nich stále větší divácký potenciál. „Podobný trend je i v Itálii, kde budují silné ženské týmy například Juventus, AC i Inter Milán,“ dodává Jíra s tím, že v nejbližších letech očekává boom ženského fotbalu.

Platová rovnost, skandovali fanoušci

S úspěchem přicházejí i peníze: šéf FIFA Gianni Infantino se už nechal slyšet, že odměny pro vítěze ženského šampionátu se v roce 2023 zdvojnásobí ze současných 30 milionů dolarů. To může znít optimisticky, ale jen do té doby, než zjistíme, kolik činí odměny u mužů – na posledním MS to bylo 440 milionů dolarů. I proto se například v Lyonu ozývalo z tribun skandování „Equal pay“ (Platová rovnost).

Obrovská propast mezi mužským a ženským fotbalem panuje i v Česku. Na otázku, kolik Češek se dnes uživí fotbalem, uvádí Jíra jen několik hráček, které se dostaly do zahraničních lig. Letos to je například nejlepší střelkyně ligy Andrea Stašková, jež přestoupila do Juventusu, nebo sestry Dubcovy, které zamířily rovněž do Itálie, konkrétně do Sassuola.

Infografika: Odměny českém fotbaleautor: INFO.CZ

„U nás se sice podmínky postupně zlepšují, i ve Slavii a Spartě jsou ale prakticky všechny hráčky jen poloprofesionálkami. Ostatní kluby, například Liberec, Plzeň či Dukla, jsou stále amatérské,“ připomíná.

V případě Spojených států je platová rovnost mezi fotbalisty a fotbalistkami více než logická. Zatímco ženy se v neděli staly už počtvrté mistryněmi světa, mužský tým se na poslední šampionát nedostal, i když čelí ve svém regionu zřejmě nejsnadnější kvalifikaci. Ženský fotbal v USA přitom podle listu Wall Street Journal ročně přináší příjmy v hodnotě 50 milionů dolarů, mužský zhruba o milion méně.

Congratulations to the #USWNT on their 4th World Cup win! These athletes have brought more attention, support, & pride to women’s sport than perhaps any other team in history. It is long past time to pay them what they rightly deserve. 🇺🇸🏆🏆🏆🏆 #USAvNED #WorldCupfinal #EqualPay — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 7. července 2019

„Tyto sportovkyně přinesly ženskému sportu více pozornosti, podpory a hrdosti než jakýkoliv jiný tým v historii,“ napsala na Twitter slavná tenistka Billie Jean Kingová, která dodala, že ženy už dlouho dostávají méně, než si zaslouží.

Peníze slíbil i čínský obchodní gigant

Na podfinancování ženského fotbalu v pondělí zareagoval i čínský obchodní gigant Alipay, který slíbil investice do tohoto odvětví ve výši 145 milionů dolarů pro příští desetiletí. Alipay chce rozvoji ženského fotbalu v Číně přinést „technologie, peníze a zdroje“, píše se v prohlášení společnosti. Ta zároveň zdůrazňuje, že nejde o sponzoring a že tedy peníze nespojuje s komerčními zájmy.

Jak připomněla stanice CNN, čínský ženský fotbal zažil svůj vrchol už v roce 1999, kdy reprezentace Říše středu podlehla ve finále MS Spojeným státům. Od té doby se ale ve světovém žebříčku propadla na 16. místo a letos se ve Francii nedostala ani do čtvrtfinále.

Šampionkami se už počtvrté v historii staly hráčky USA. Navzdory tomu, že čelily evropským fotbalovým velmocím – ve čtvrtfinále porazily namotivované domácí Francouzky, v semifinále silné Angličanky, ve finále pak poslední mistryně Evropy z Nizozemska. Na šampionát přitom odjížděly jako vedoucí tým světového žebříčku – tedy ten, který je pod největším tlakem a všichni se proti němu chtějí vytáhnout.

„Američanky těží z popracovaného systému, který mají. Dívky tam hrají univerzitní ligu, v níž zároveň hrají fotbal a studují, na tu pak navazuje ženská profesionální liga,“ vysvětluje Jíra. Právě USA spolu s Německem označuje za vzor, kterým bychom se měli ubírat.

Když Američanky v základní skupině vyprovodily nešťastné Thajky hrozivým skóre 13:0, ozvali se první kritici, kteří vítězkám vyčítali aroganci a přílišné slavení gólů. Trenérka se svých svěřenkyň marně zastávala – dát gól na vrcholné světové akci chce každá. Mohou snad za nízkou kvalitu soupeřek?

Do Bílého domu nepůjdu

Kapitánku týmu, 34letou Megan Rapinoeovou pak během turnaje kritizoval prezident Donald Trump. Vyčetl jí nedostatek respektu vůči vlastní zemi a vlajce. Reagoval tak na virální video, které kolovalo na sociálních sítích – Rapinoeová na něm odpovídala na otázku reportéra, zda se po případném triumfu ve Francii nechá pozvat od prezidenta: „Do zas... Bílého domu nepůjdu,“ prohlásila fotbalistka. Dotčený Trump jí poté na Twitteru vzkázal, že nejdřív by měla zvítězit, až poté mluvit.

Už předtím vyvolala pozornost, když si odmítla při hraní hymny položit ruku na srdce a zpívat. Protestovala tak proti Trumpovi i proti policejnímu násilí vůči černým Američanům, v čemž podpořila hráče amerického fotbalu Colina Kaepernicka, který s tímto gestem přišel jako první v roce 2016. Hráčka Seattlu přezdívaná „Pinoe“ se navíc Trumpovým příznivcům nelíbí i z dalšího důvodu – otevřeně mluví o své sexuální orientaci a je dlouhodobě zastánkyní práv LGBT komunity.

I proto někteří američtí fanoušci před mistrovstvím světa psali na sociálních sítích, že budou svůj tým bojkotovat. Rapinoeová jim ale odpověděla tím nejlepším způsobem a svými góly a skvělou hrou dovedla Američanky k dalšímu triumfu. Ve svých 34 letech se stala nejlepší hráčkou a zastínila všechny ostatní včetně hvězdné Brazilky Marty. „Megan je jako dělaná na to být mluvčí ženského fotbalu,“ řekl trenérka amerického výběru Jill Ellisová, která tak potvrdila, že výjimečnost ofenzivní hráčky s nepřehlédnutelným růžovým přelivem nespočívá jen v jejích střelách či kličkách.

A Trump? Po výhře Američanek týmu tradičně na Twitteru pogratuloval, případ Rapinoeové už ale raději nekomentoval. Zda úspěšný tým pozve do Bílého domu, není zatím jisté.